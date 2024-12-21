Ο Μπαράκ Ομπάμα παρουσίασε τις λίστες με τις κορυφαίες του επιλογές για το 2024. «Ανυπομονώ πάντα να παρουσιάσω την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και μουσική» έγραψε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα θα ξεκινήσω με μερικά από τα βιβλία που μου έχουν αποτυπωθεί για πολύ καιρό αφότου τελείωσα την ανάγνωσή τους. Δείτε τα αυτές τις γιορτές, κατά προτίμηση σε ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο ή βιβλιοθήκη!» συμπλήρωσε. Τα αγαπημένα του βιβλία για τη φετινή χρονιά είναι το «Intermezzo» της Σάλι Ρούνεϊ, το «The Anxious Generation» του Τζόναθαν Χάιντ, το «Stolen Pride» της Άρλι Ράσελ Χότσιλντ, το «In Ascension» του Μάρτιν Μακίνες και το «Patriot» του Αλεξέι Ναβάλνι.

Η νικήτρια του βραβείου Booker 2024 για το μυθιστόρημά της «Orbital» Σαμάνθα Χάρβεϊ βρίσκεται επίσης στη λίστα μαζί με τα: «The Anthropologists», της Αϊσεγκιούλ Σάβας, «Growth» του Ντάνιελ Σάσκιντ, «Someone Like Us» του Ντίναου Μένγκεστου και «The Work of Art» του Άνταμ Μος.

Ο Ομπάμα αποκάλυψε και τις κινηματογραφικές του επιλογές για το 2024, ορισμένες από τις οποίες δεν έχουν κάνει ακόμη πρεμιέρα, ωστόσο ξεχωρίζουν ως φαβορί για τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά βραβεία όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Οι αγαπημένες του ταινίες είναι: «All We Imagine as Light», «Conclave», «The Piano Lesson», «The Promised Land», «The Seed of the Sacred Fig», «Dune: Part Two», «Anora», «Dìdi», «Sugarcane» και «A Complete Unknown».

Eπίσης, τα κορυφαία τραγούδια της χρονιάς για τον πρώην Aμερικανό Πρόεδρο είναι τα: «Texas Hold 'Em» της Beyonce, «Lunch» της Billie Eilish, «A Bar Song (Tipsy)» του Shaboozey, «Million Dollar Baby» του Tommy Richman, «Too Sweet» του Hozier, «Si Antes Te Hubiera Conocido» της Karol G και «Stargazing» του Myles Smith.

Μέσα από την ανάρτησή του ο Ομπάμα ζήτησε από τους διαδικτυακούς του φίλους να του προτείνουν τραγούδια ή καλλιτέχνες που πρέπει να ακούσει.

Τα υπόλοιπα τραγούδια που συμπληρώνουν τη λίστα του είναι το «Squabble Up» του Kendrick Lamar, το «Jump» των Tyla, Gunna & Skillibeng, το «Yayo» του Rema, το «Active» των Asake & Travis Scott, το «Peaceful Place» του Leon Bridges, το «That's How I'm Feeling» του Jack White και το «I Like The Way You Kiss Me» του Artemas.

Πηγή: skai.gr

