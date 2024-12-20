Σπύρος Δημητρίου: Στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα ο γνωστός δικηγόρος μετά από τροχαίο ατύχημα

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο γνωστός δικηγόρος και πρώην σύζυγος της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, Σπύρος Δημητρίου καθώς όπως αποκάλυψε η εκπομπή "Το Πρωινό" χθες είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του και τραυματίστηκε.

Όπως είπε η Άρια Καλύβα, αρχικά, φεύγοντας από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο δικηγόρος με τη μηχανή του εμβολίστηκε από ένα αυτοκίνητο που παραβίασε stop με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί στον αέρα και να πέσει στο έδαφος αρκετά μέτρα πιο πέρα φορώνατς ευτυχώς κράνος, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα στο στέρνο και στα πλευρά και να μεταφερθεί εσπευσμένα στα επείγοντα του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός που εφημέρευε και ήτνα το κοντινότερο στο σημείο του ατυχήματος.

Διαβάστε ακόμα : Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το καλοκαίρι «Σχεδόν παρέλυσα»

Ο ίδιος βγήκε τηλεφωνικά στην εκπομπή και μίλησε για το ατύχημά του:

«Μια τυχαία άτυχη στιγμή, ένα τροχαίο ατύχημα. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Οδηγώ 30 χρόνια μοτοσικλέτα και το κράνος το είχα περισσότερο ως μια αναγκαστική πολυτέλεια για να μην υποστώ τις συνέπειες του νόμου. Ο κρότος που άκουσα χθες από το κεφάλι μου στο κράσπεδο από το κράνος με έκανε να καταλάβω πόσο απαραίτητο είναι και μετά βεβαιότητας δε θα μιλούσαμε τώρα αν δεν το φορούσα. Έχει σπάσει το στέρνο μου και τα πλευρά από την αριστερή πλευρά»

-Πότε θα βγείτε από το νοσοκομείο;

«Είναι άγνωστο προς το παρόν. Είναι σοβαρή η βλάβη. Φαίνεται ότι θα μείνω και την άλλη εβδομάδα. Θέλω να σας πω την ευχάριστη έκπληξή μου, η ευγένεια και ο επαγγελματισμός όλου του προσωπικού στην εφημερία παρά τις ελλείψεις που εμφανέστατα υπάρχουν»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.