Η Georgina Rodriguez και ο Cristiano Ronaldo φλερτάρουν ο ένας τον άλλον «χουφτώνοντας» τα οπίσθιά τους.

Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους έχουν γίνει «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ όλα τα διεθνή σκανδαλοθηρικά περιοδικά και εφημερίδες τις φιλοξενούν στις πρώτες σελίδες τους.

Georgina Rodriguez cheekily grabs her bottom in front of Cristiano Ronaldo as the couple relax on superyacht in France after sparking marriage rumours https://t.co/bMFKSolgQu — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 4, 2024

Συγκεκριμένα, οι φωτογραφίες του ζευγαριού να χαλαρώνει στο superyacht του στη Γαλλία το περασμένο Σαββατοκύριακο και το «χούφτωμα» του Ronaldo στη σύντροφό του έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των χρηστών. Δικαιολογημένα…

Σε νέες φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Daily Mail», η Georgina Rodriguez φαίνεται να αναδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της και να προκαλεί ερωτικά τον σύντροφό της, πιάνοντας απλά τα οπίσθιά της. Και ο Cristiano Ronaldo φαίνεται να απολαμβάνει τη θέα.

ESA MANO ÁRBITRO🥵



Cristiano Ronaldo disfrutando las vacaciones con Georgina Rodríguez en un yate. pic.twitter.com/mu0pgDSpCd — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) September 2, 2024

Ο Ρονάλντο, εν τω μεταξύ, μας δείχνει τους γραμμωμένους κοιλιακούς του, ενώ φαίνεται να απολαμβάνει την παρέα της συντρόφου του. Τις τελευταίες ημέρες πολλά διεθνή μέσα γράφουν ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά, ωστόσο κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Georgina Rodriguez και ο Cristiano Ronaldo βγαίνουν μαζί από το 2016.

