Η Kim Kardashian δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες, συνεχίζοντας την ενεργή της παρουσία και τη διαρκή σύνδεση με το κοινό της μέσω του Instagram.
Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας εμφανίζεται φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο δερμάτινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά το εκλεπτυσμένο στυλ της. Σε μία από τις φωτογραφίες, ποζάρει με τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, και την αδερφή της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, αποδεικνύοντας την οικογενειακή τους σύμπνοια.
Οι φωτογραφίες προκάλεσαν αίσθηση στους θαυμαστές της, με τα σχόλια να αποθεώνουν την εντυπωσιακή της εμφάνιση.
