Μισέλ Ομπάμα: Έφαγε με φίλο της και πήγε διακοπές στην Ισπανία χωρίς τον Μπαράκ (video)

Η Μισέλ Ομπάμα και οι κόρες της φωτογραφήθηκαν να απολαμβάνουν ένα γεύμα στη Μαγιόρκα, αλλά στην παρέα τους δεν ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα. Σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύσει η «Daily Mail», η πρώην Πρώτη Κυρία, 61 ετών, κράτησε χαμηλό προφίλ φορώντας μεγάλα, κομψά γυαλιά ηλίου και ένα πολύχρωμο εμπριμέ φόρεμα, ενώ δειπνούσε στο «The Lobster Club», στο Puerto Portals.

Η Μισέλ συνοδευόταν από τον Τζέιμς Κόστος (James Costos), πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ισπανία και τον σύντροφό του, Μάικλ Σμιθ, σχεδιαστή εσωτερικών χώρων. Η επίδοξη σκηνοθέτις Malia έδειχνε κομψή με ένα μαύρο πουά μπλουζάκι και μια μαύρη μίνι φούστα. Η μικρότερη αδελφή της Sasha εμφανίστηκε με ένα oversized λευκό μπλουζάκι -χωρίς ώμο- και μια μακριά καφέ φούστα.

Ο Μάικλ και ο Τζέιμς είναι μακροχρόνιοι φίλοι των Ομπάμα και φιλοξένησαν την οικογένεια πολλές φορές στο σπίτι τους στο Rancho Mirage, στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια. Αυτή η ομαδική έξοδος έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων φημών σχετικά με την κατάσταση του γάμου της Μισέλ και του Μπαράκ τους τελευταίους μήνες.

Δεν είναι τυχαίο ότι τους τελευταίους δύο μήνες, η Μισέλ Ομπάμα έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις διαψεύδοντας ότι χωρίζει με τον Μπαράκ, ενώ πρόσφατα αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε θεραπεία για να «συντονιστεί» με την επόμενη φάση της ζωής της. Μάλιστα, η ίδια παραδέχτηκε ότι οι θεραπευτικές συνεδρίες την έχουν βοηθήσει να «διώξει κάποιες συνήθειες» και «να ξεπεράσει κάποιες παλιές ενοχές».

Michelle Obama enjoys intimate lunch with longtime male friend as she jets off on lavish Spain getaway WITHOUT Barack https://t.co/r1whdYNjzm — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 20, 2025

Οι φήμες γύρω από τη σχέση των Ομπάμα ξεκίνησαν όταν η Μισέλ δεν παρέστη στη δεύτερη ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγο αφότου ήταν απούσα και από την κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, όπου θα καθόταν δίπλα στον Τραμπ. Το ταξίδι της έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στο podcast «Las Culturistas», όπου ξεκαθάρισε ότι δεν της αρέσει να την αποκαλούν «κυρία Ομπάμα».

Πηγή: skai.gr

