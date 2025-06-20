Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Σκέφτεται να απαγορεύσει τα κινητά στις συναυλίες της - Λέτε να γίνει και στην Ελλάδα;

H Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter) σκέφτεται να απαγορεύσει τα κινητά στις συναυλίες της, παρά το γεγονός ότι ο κανόνας αυτός μπορεί να «τσαντίσει» τους αφοσιωμένους θαυμαστές της. Η 25χρονη ποπ σταρ, η οποία αυτή τη στιγμή βιώνει μία από τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα της με την επιτυχία της «Manchild», δήλωσε στο «Rolling Stone» ότι σκέφτεται οπωσδήποτε να καθιερώσει συναυλίες χωρίς τηλέφωνα, ακόμη και αν η απόφαση δεν αρέσει στους θαυμαστές της. Ομολογουμένως πρόκειται για μια γενναία απόφαση -αν τελικά συμβεί- με μεγάλο κόστος. Αλήθεια, στη χώρα μας οι καλλιτέχνες το έχουν σκεφτεί ή φοβούνται τις αντιδράσεις;

Η διάσημη καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι η ιδέα της ήρθε για πρώτη φορά, αφού παρακολούθησε μια συναυλία των Silk Sonic στο Λας Βέγκας.

«Αυτό ειλικρινά θα εκνευρίσει τους θαυμαστές μου», παραδέχτηκε η τραγουδίστρια στη συνέντευξή της. «Πήγα να δω τον Silk Sonic στο Λας Βέγκας και κλείδωσαν το τηλέφωνό μου. Δεν είχα ποτέ καλύτερη εμπειρία σε συναυλία».

Περιέγραψε τη συναυλία -υπό την καθοδήγηση του Bruno Mars και του Anderson .Paak- ως μια αίσθηση «σαν να ήμουν πίσω στη δεκαετία του '70», μια εποχή που το κοινό απολάμβανε τη μουσική και τη σκηνική παρουσία αντί να βυθίζεται σε μια οθόνη. «Αισθάνθηκα πραγματικά σαν να ήμουν εκεί. Όλοι τραγουδούσαν, χόρευαν, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον και γελούσαν. Πραγματικά, πραγματικά ένιωθα τόσο όμορφα», εξήγησε η καλλιτέχνις.

Η σταρ είπε ότι επειδή έχει μεγαλώσει στην εποχή των iPhones στις συναυλίες, της φαίνεται «σούπερ φυσιολογικό» να κοιτάζει συνεχώς τον καλλιτέχνη μέσα από τον φακό της κάμεράς της. Παρόλο που δεν έχει επιβάλει ακόμη κάποια επίσημη απαγόρευση, η Σαμπρίνα αποκάλυψε ότι η ιδέα αυτή την απασχολεί, καθώς φαντάζεται τον μελλοντικό εαυτό της να παίζει για δεκαετίες. «Δεν μπορείτε να κάνετε ζουμ στο πρόσωπό μου. Αυτή τη στιγμή, το δέρμα μου είναι απαλό και λαμπερό. Είναι μια χαρά. Μην κάνετε ζουμ σε μένα όταν θα είμαι 80 ετών και βρίσκομαι πάνω στη σκηνή».

Προς το παρόν, η τραγουδίστρια του «Espresso» εξακολουθεί να αφήνει τους θαυμαστές της να την κινηματογραφούν και να τραβούν φωτογραφίες της επί σκηνής, αλλά φαίνεται ότι μετά την εμπειρία της, τους προτρέπει ευγενικά πλέον να σταματήσουν να το κάνουν.

Το περσινό καλοκαίρι, η Κάρπεντερ μονοπώλησε την παγκόσμια μουσική σκηνή, με τον δίσκο της «Short n’ Sweet», ο οποίος ισορροπούσε με εκπληκτική ευκολία ανάμεσα στην ευαισθησία, τη γυναικεία σεξουαλικότητα και το χιούμορ. Με hit singles όπως «Espresso», «Please, Please, Please», «Taste», «Bed Chem» και «Juno», η 26χρονη τραγουδίστρια κατάφερε να εδραιωθεί ως μια υπολογίσιμη δύναμη στο ποπ στερέωμα. To «Short n’ Sweet» της χάρισε 6 υποψηφιότητες για Grammy, κερδίζοντας δύο.

Στιχουργικά, η δουλειά της Σαμπρίνα Κάρπεντερ θυμίζει έντονα τη στήλη της Carrie Bradshaw από το Sex and the City, με λίγη σεξουαλική αυθάδεια αλά Samantha, προσαρμοσμένη στη γενιά του TikTok. Ωστόσο, οι sex-positive στίχοι της δεν έχουν κύριο στόχο να ερεθίσουν αλλά να τονίσουν την σεξουαλική αυτονομία της τραγουδίστριας. Αυτή η προσέγγιση ίσως εξηγεί, εν μέρει, την απήχηση της μουσικής της. Σε μια μουσική βιομηχανία που λειτουργεί με αυστηρά χρονοδιαγράμματα, συμβόλαια και «σωστές κινήσεις», η Sabrina Carpenter επιλέγει να λειτουργήσει με βάση το ένστικτο.

