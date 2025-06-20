Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον: «My name is Bond, James Bond» - Όλοι τον θεωρούν φαβορί για τον ρόλο

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson) απάντησε στις φήμες ότι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Ο Άγγλος ηθοποιός βρέθηκε σε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα εφημερίδων όταν αναφέρθηκε ότι οι παραγωγοί της κινηματογραφικής σειράς περίμεναν την απάντησή του, αφού του έκαναν μια «επίσημη πρόταση» για να αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ ως 007.

Το όνομα του Τέιλορ-Τζόνσον αναφέρθηκε για πρώτη φορά για τον ρόλο τον Ιανουάριο του 2023, αφού επισημάνθηκε ότι η παραγωγός Μπάρμπαρα Μπρόκολι είχε εντυπωσιαστεί από ένα δοκιμαστικό με τον ηθοποιό, που έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Kick-Ass, Bullet Train και Nowhere Boy.

Πρώην πρωταγωνιστές ταινιών Τζέιμς Μποντ, όπως οι Τζέιμς Πράις, Πιρς Μπρόσναν και Τζορτζ Λάζενμπι, έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στον Τέιλορ - Τζόνσον λέγοντας ότι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι ο κατάλληλος υποψήφιος.

Ο ηθοποιός επί μήνες απέφευγε αμήχανα τις ερωτήσεις σχετικά με τις φήμες, αλλά τώρα τις πυροδότησε εκ νέου. «Τι θα κάνετε μετά;», ρώτησε δημοσιογράφος του Deadline τον ηθοποιό στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «28 Years Later» στο Λονδίνο. «Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό», απάντησε. Η απάντηση εκλήφθηκε από ορισμένους ως επιβεβαίωση ότι το επόμενο πρότζεκτ του θα είναι η νέα ταινία με τον 007, λεπτομέρειες του οποίου κρατούνται πάντα υπό μυστικότητα.

Τον περασμένο μήνα, ο ηθοποιός έγινε ένας από τους παγκόσμιους πρεσβευτές της Omega και γιόρτασε τη συμφωνία στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μπιλ της Ελβετίας, όπου απόλαυσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις ωρολογοποιίας και στο Μουσείο.

Τα ρολόγια της εταιρείας βρίσκονται στους καρπούς των ηθοποιών που υποδύθηκαν τον 007 εδώ και 30 χρόνια, φορέθηκαν για πρώτη φορά από τον Πιρς Μπρόσναν στην ταινία GoldenEye του 1995 και πιο πρόσφατα από τον Ντάνιελ Κρεγκ στην ταινία No Time to Die.

Πηγή: skai.gr

