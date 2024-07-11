Εδώ και μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη οι εορτασμοί, που προετοιμάζονταν επί δύο χρόνια, για τον γάμο του μικρότερου γιου του πλούσιου άνδρα της Ασίας. Ο Anant Ambani, 28 ετών και γιος του πάμπλουτου Mukesh Dhirubhai Ambani, παντρεύεται τη Radhika Merchant , 29 ετών.

Η περιουσία της επιχείρησης Mukesh Dhirubhai Ambani εκτιμάται σε 115 δισεκατομμύρια δολάρια (90 δισεκατομμύρια λίρες). Ο Anant, 29 ετών, κατέχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Reliance Industries και δεδομένου ότι είναι ο τελευταίος γιος που θα δει ο μεγιστάνας να παντρεύεται, δεν λυπήθηκε τα λεφτά.

Τρικούβερτο γλέντι με συναυλία από τη Rihanna και εγχειρίδιο ενδυμασίας 10 σελίδων

Τον Μάρτιο διοργάνωσε τριήμερο προγαμήλιο πάρτι στη γενέτειρα της οικογένειας Jamnagar, στη δυτική πολιτεία του Γκουτζαράτ, όπου βρίσκεται επίσης το διυλιστήριο πετρελαίου του κ. Ambani, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κόσμο, σημειώνει το BBC.

Παρευρέθηκαν περίπου 1.200 καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων ο Mark Zuckerberg του Meta και ο Bill Gates της Microsoft.

Ο Mark Zuckerberg και η σύζυγός του Priscilla έμειναν έκπληκτοι βλέποντας το ρολόι του Anant Ambani. Ο Anant εθεάθη να κουβαλά έναν όμορφο σκελετό από ξύλο audemars, βασιλικό δρυς, αξίας 14 INR. 🤑 #AnantRadhikaWedding | #AnantAmbani pic.twitter.com/DEql5XFWUA

Το πάρτι ξεκίνησε με δείπνο μέσα σε ένα θερμοκήπιο ειδικά κατασκευασμένο για την περίσταση. Η εκπληκτική κατασκευή μοιάζει με το Palm House, το κρυστάλλινο κτίριο βικτωριανού στιλ που βρίσκεται στο Βοτανικό Κήπο του Μπρούκλιν, το οποίο ήταν αγαπημένο της νύφης, όταν ήταν φοιτήτρια στη Νέα Υόρκη.

Μετά το γλέντι ακολούθησε συναυλία από τη Rihanna και viral βίντεο έδειχναν την οικογένεια Ambani να τραγουδάει με την ποπ σταρ στη σκηνή.

Παράλληλα, δεκάδες σεφ σερβίραν περίπου 2.000 προσεκτικά επιμελημένα πιάτα από κουζίνες όλου του κόσμου σε καλεσμένους που φιλοξενήθηκαν σε πολυτελείς σκηνές, με προσωπικό μακιγιέρ και στυλίστες στην υπηρεσία τους.

Υπήρχε εγχειρίδιο 10 σελίδων σχετικά με τον κώδικα ενδυμασίας για τις εκδηλώσεις, το οποίο περιελάμβανε το θέμα «πυρετός της ζούγκλας» και επίσκεψη σε ένα οικογενειακό καταφύγιο ζώων. Ακολούθησε πάρτι με θέμα το Moulin Rouge που πραγματοποιήθηκε στον τεράστιο χώρο της ανακτορικής τους κατοικίας.

Τι φορούσαν οι μελλόνυμφοι - με 20.000 κρύσταλλα Swarovski η νύφη

Η μέλλουσα νύφη φορούσε μια σειρά από ειδικά φτιαγμένα ρούχα, μεταξύ των δύο lehngas (μακριές νυφικές μεταξωτές φούστες), μια με 20.000 κρύσταλλα Swarovski και μια που φέρεται να χρειασθεί 5.700 ώρες για να φτιαχτεί και ήταν μια ροζ εκδοχή που φορούσε. η ηθοποιός Blake Lively στο Met Gala του 2022.

Anant Ambani και Radhika Merchant

Ο γαμπρός φορούσε κυρίως ρούχα Dolce & Gabbana και το χέρι του στόλιζε ένα ρολόι Richard Mille, αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Το βίντεο με τον Ζούκερμπεργκ και τη σύζυγο της Πρισίλα Τσαν να χαζεύουν το ρολόι έγινε viral στην Ινδία.

Αντιδράσεις για τη χλιδή και την αδιαφορία για τους υπόλοιπους

Υπήρξαν αντιδράσεις επειδή η κυβέρνηση της Ινδίας κατέστησε διεθνές το μικρό αεροδρόμιο της πόλης, αύξησε το προσωπικό του και τοποθέτησε στρατιωτικό και αεροπορικό προσωπικό στην υπηρεσία της οικογένειας.

« [Ο γάμος] μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως ένα είδος κοροϊδίας, ένα είδος τύφλωσης για την πραγματικότητα της χώρας σε ένα επίπεδο» λέει στο BBC ο και σχολιαστής Santosh Desai.

Αντιδράσεις, επίσης, εκδηλώθηκαν με τους κατοίκους της Βομβάης να είναι οργανωμένοι για τους κυκλοφοριακούς περιορισμούς σε μια πόλη που ήδη παλεύει με μποτιλιαρίσματα και πλημμύρες από μουσώνες.

Πηγή: BBC

