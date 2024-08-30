Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τον λαμπερό γάμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την επί 10 ετών σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, Μαράια την Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου, στο «Costa Navarino».

Οι εορτασμοί ξεκινούν απόψε με ένα pre wedding party στο πολυτελές ξενοδοχείο, όπου όλοι θα φορούν λευκά ρούχα.

Αύριο θα υπάρχει μία νιγηριανή τελετή - καθότι έτσι θέλει να τιμήσει τη χώρα καταγωγής του ο Greek Freak - ενώ η γαμήλια τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από χθες, η κίνηση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι ιδιαίτερα αυξημένη καθώς από χθες καταφθάνουν αεροπορικώς οι περίπου 200 καλεσμένοι του ζευγαριού, κυρίως από το εξωτερικό, με λίαρ τζετ και ελικόπτερα.

Χθες το απόγευμα έφτασαν στο αεροδρόμιο οι τέσσερις ιδιοκτήτες των Μιλγουόκι Μπακς ενώ σε λίγη ώρα αναμένονται επίσης πολλοί μεγάλοι αστέρες του ΝΒΑ, όπως ο Λεμπρόν Τζειμς.

Η διάσημη τενίστρια Σερένα Γιούλιαμς και πολλοί άλλοι συμπαίκτες και φίλοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα καταφθάσουν τις επόμενες ώρες.

Καλεσμένοι στον γάμο είναι επίσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του, Μαρέβα.

Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία συμπαικτών του Γιάννη από την Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ αλλά και αθλητές που έχουν συνυπάρξει με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο στα πρώτα χρόνια στον Φιλαθλητικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.