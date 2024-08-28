Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο Costa Navarino στην Μεσσηνία για τον γάμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με το ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, παρότι ο ίδιος το είχε διαψεύσει τελικά από ότι φαίνεται το προσεχές Σάββατο ο ίδιος θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με την σύντροφο του Μαράια Ριντλσπρίγκερ. Οι γαμήλιες εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν το βράδυ της Κυριακής. Τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι δρακόντεια στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην Μεσσηνία αναμένεται να είναι εκλεκτοί καλεσμένοι από τον αθλητικό χώρο. Μεταξύ αυτών αναμένεται να φθάσουν την Παρασκευή το πρωί ο Lebron James και η Serena Williams. Σίγουρη θεωρείται και η έλευση του ιδιοκτήτη των Bucks ενώ παρότι είχε κληθεί και ο Κιλιάν Εμπαπέ, οι υποχρεώσεις με την νέα του ομάδα την Ρεάλ Μαδρίτης δεν του επιτρέπουν την έλευση του στην χώρα μας. Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία συμπαικτών του Γιάννη από την εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ αλλά και αθλητές που έχουν συνυπάρξει με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο στα πρώτα χρόνια στον Φιλαθλητικό.

Πηγή: skai.gr

