Το μοντέλο και ηθοποιός του «Austin Powers», Χέδερ Γκράχαμ προχώρησε σήμερα σε μια βαρυσήμαντη αποκάλυψη.

Η ίδια ενημέρωσε το κοινό της ότι δεν μιλάει με τους γονείς της, οι οποίοι ήταν αντίθετοι με την πορεία της, προειδοποιώντας την, για τους κινδύνους του Χόλιγουντ.

Σε συνέντευξή της στην The Wall Street Journal, η Γκράχαμ αποκάλυψε ότι έφυγε από το σπίτι στα 18 της για να δοκιμάσει την τύχη της στη βιομηχανία του θεάματος.

Ο πατέρας της την προειδοποίησε ότι «η βιομηχανία του θεάματος ήταν κακή και ότι το Χόλιγουντ θα διεκδικούσε την ψυχή μου», αλλά η ίδια όπως σημείωσε δεν πτοήθηκε.

Το πρώην μοντέλο ανέφερε ότι οι γονείς της ανήκαν σε μια γενιά που δεν μπορούσαν να συζητήσουν προσωπικά πράγματα με τα παιδιά τους.

«Όταν βγήκε η ταινία, ήμουν 18 ετών, η ζωή στο σπίτι είχε γίνει πιο δύσκολη», εξήγησε. «Είπα στον εαυτό μου, «Πρέπει να φύγω από εδώ, πρέπει να γίνω σταρ του κινηματογράφου», αναφέρει στη συνέντευξή της και προσθέτει: «βρήκα ένα διαμέρισμα στο Δυτικό Χόλιγουντ με ένα άλλο κορίτσι από το γυμνάσιο - ένα μοντέλο. Το να ζήσω μαζί της ήταν απελευθέρωση», πρόσθεσε.

«Στη Βιρτζίνια, ήμουν αγοροκόριτσο και μου άρεσε να εξερευνώ το δάσος. Αφού μετακομίσαμε, απομονώθηκα. Έπρεπε να σε οδηγούν παντού. Χωρίς παιδιά για να παίζω στο δρόμο, είχα λιγότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και έγινα ανασφαλής. Γύρισα στα βιβλία και διάβαζα», είπε στο ρεπορτάζ.

Στη συνέχεια γράφτηκε στο UCLA για να σπουδάσει αγγλικά. Μετά το πρώτο της έτος στο πανεπιστήμιο, αποφάσισε να το εγκαταλείψει για να επικεντρωθεί στην καριέρα της ως ηθοποιός.

Εκείνη την εποχή, ο Graham απέκτησε σημαντικούς ρόλους στις ταινίες «Austin Powers» και «Swingers», που την έκαναν να συνειδητοποιήσει ότι ήταν «αυτοδύναμη» και άρχισε να επαναξιολογεί τη σχέση της με τους γονείς της.

Πηγή: skai.gr

