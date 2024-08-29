Justin Theroux: Φήμες ότι ο σταρ αρραβωνιάστηκε

Στην παρουσίαση της ταινίας "Beetlejuice Beetlejuice" του Τιμ Μπάρτον, η οποία άνοιξε χθες την αυλαία του φεστιβάλ Βενετίας, ο διάσημος πρωταγωνιστής Τζάστιν Θερού (Justin Theroux) εμφανίστηκε με τη νέα σύντροφό του, επίσης ηθοποιός Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ (Nicole Brydon Bloom).

Στη δεύτερη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι και οι δύο ήταν ντυμένοι στα λευκά ενώ η 29χρονη Νικόλ φορούσε ένα φορά ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι – το οποίο «φλέξαρε» διακριτικά στις φωτογραφίες.

Το γεγονός πυροδότησε φήμες περί αρραβώνα του ζευγαριού, οι οποίες ακόμα δεν έχουν διαψευστεί…

Η σχέση του 53χρου σταρ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με την Τζένιφερ 'Ανιστον, με την Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023 - με την πρώτη τους εμφάνιση ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί του Vanity Fair Oscar Party τον Μάρτιο.

Jennifer Aniston's ex Justin Theroux, 53, and his new young girlfriend Nicole Brydon Bloom, 29, spark engagement rumors with HUGE new ring https://t.co/y2ZTLznSHu pic.twitter.com/Cq7u1uiU18 — Daily Mail Online (@MailOnline) August 29, 2024

Η ηθοποιός - και πιθανότατα μέλλουσα κυρία Θερού - είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως Caroline Stuyvesant στη δεύτερη σεζόν του "The Gilded Age", έχει επίσης εμφανιστεί σε δημοφιλείς σειρές όπως το "Law & Order: Special Victims Unit" και στις ταινίες "1BR" του 2019 και "Were the Lucky One" του 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.