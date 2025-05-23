Ένα τρυφερό και χιουμοριστικό βίντεο με την πολυαγαπημένη της γιαγιά ανέβασε στα social media η Κλαυδία, έχοντας επιστρέψει πια πανευτυχής στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση της 6ης θέσης στη Eurovision, απολαμβάνοντας την αποδοχή και την αγάπη του κοινού.
Στο βίντεο, η 22χρονη τραγουδίστρια κάθεται στο αυτοκίνητο μαζί με τη γιαγιά της, ενώ ακούγεται το νέο της τραγούδι «Συντρίμμια», από το άλμπουμ «Αστερομάτα».
Στο τιμόνι, η Κλαυδία κάνει lipsync ενώ στο πίσω κάθισμα η γιαγιά Κλαυδία κινείται στο ρυθμό του τραγουδιού και χτυπά παλαμάκια.
@itsmeklavdia
Yiayia Klavdia approves Sintrimmia 🤣 she’s my bestie♬ original sound - klavdia
«Η γιαγιά Κλαυδία εγκρίνει "Συντρίμμια" - είναι η αγαπημένη μου» γράφει στη λεζάντα η νεαρή καλλιτέχνης.
