Φόβοι για την Αριάνα Γκράντε: Αποκαλύφθηκε η αλήθεια από την οικογένειά της

Η δεύτερη ταινία της σειράς «Wicked» σημείωσε τεράστια επιτυχία στο box office. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία φαίνεται ότι είχε αντίκτυπο στην Αριάνα Γκράντε. Πολλοί άνθρωποι έχουν αποκαλύψει, σύμφωνα με την «Daily Mail», το συναισθηματικό κόστος και το «άγχος» που αντιμετώπισε η πρωταγωνίστρια, μετά από μια απαιτητική περιοδεία προώθησης της ταινίας «Wicked: For Good».

Μεταξύ του πρωταγωνιστικού ρόλου σε μια άλλη επερχόμενη ταινία, το «Focker-In-Law» -την τέταρτη ταινία της σειράς Meet the Parents- και της ποπ περιοδείας της «Eternal Sunshine», που ξεκινά τον Ιούνιο του επόμενου έτους, το πρόγραμμα της τραγουδίστριας θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένο.

Γι’ αυτό και πολλές πηγές δήλωσαν στο μέσο ότι η οικογένειά της φοβάται ότι η τραγουδίστρια δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και την προτρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική της υγεία μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Σε αυτή την προσπάθεια έχει βρει, επίσης, έναν πολύτιμο σύμμαχο. Τη συμπρωταγωνίστρια και φίλη της, Σίνθια Ερίβο, η οποία είναι έτοιμη να αναλάβει… δράση για το «Wicked» εν όψει της σεζόν των βραβείων για το νέο έτος. Η Ερίβο είχε γίνει η «ασπίδα» της Αριάνα Γκράντε στην πρόσφατη επίθεση που είχε δεχτεί από θαυμαστή της.

Fears for Ariana Grande: Family member finally admits what everyone's thinking... as they stage intervention and explain why Cynthia Erivo touches her so much https://t.co/UPxPN0hlN4 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) December 10, 2025

«Η Αριάνα δεν χειρίστηκε καθόλου καλά την περιοδεία Τύπου», δήλωσε ένα μέλος της οικογένειας στην «Daily Mail». Πολλές πηγές αποκάλυψαν στο μέσο το συναισθηματικό κόστος και το άγχος που βίωσε η Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας. «Την ενόχλησε πολύ η πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε στο κόκκινο χαλί, όπως και τα σχόλια που γίνονται για την εμφάνισή της -πόσο έχει αδυνατίσει, ότι είναι ανορεξική…».

Ενώ η περσινή προωθητική περιοδεία για το «Wicked» προσέφερε μερικές αξέχαστες στιγμές, η κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας έχει αμαυρωθεί από συζητήσεις για υπερβολική απώλεια βάρους. Η πρόσφατη επίθεση «ξύπνησε» μνήμες στην καλλιτέχνιδα, η οποία παλεύει με το μετατραυματικό στρες εδώ και πολλά χρόνια, από την τρομοκρατική επίθεση στη συναυλία της στο Μάντσεστερ το 2017.

«Αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολη περίοδο», δήλωσε το μέλος της οικογένειάς της. «Δεν είναι σε καλή κατάσταση και το ξέρει. Όλοι γύρω της το ξέρουν. Το άγχος της έχει φτάσει στα ύψη. Έχει υπερβολική πίεση και τα σημάδια άρχισαν να φαίνονται πολύ γρήγορα. Ευτυχώς, έχει ένα σύστημα υποστήριξης. Όλοι την ενθαρρύνουν να φροντίσει την ψυχική της υγεία, γιατί το έχει ανάγκη».

