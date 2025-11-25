Αριάνα Γκράντε: Οι δυσκολίες της φήμης, το άγχος και η μουσική ως θεραπεία

Η Αριάνα Γκράντε είχε μια ειλικρινή συζήτηση με τη Νικόλ Κίντμαν για το τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Interview», αποκαλύπτοντας τη «δύσκολη» αρχή της φήμης της και πώς η ερμηνεία της ως «Glinda the Good Witch» τη βοήθησε να θεραπεύσει τη σχέση της με τη μουσική.

Η 32χρονη τραγουδίστρια ισορροπεί την προώθηση της ταινίας με την επερχόμενη συνέχεια του «Meet The Parents, Focker-In-Law», μια ταινία με πρωταγωνιστές τους Robert De Niro και Ben Stiller. Επίσης, προετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδεία, 41 συναυλίες, για την οποία είναι «πραγματικά ευγνώμων και ενθουσιασμένη, με έναν τρόπο που μου φαίνεται τόσο διαφορετικός».

Όταν η 58χρονη Κίντμαν τη ρώτησε γιατί ένιωθε διαφορετικά, η Αριάνα Γκράντε απάντησε: «Τα τελευταία δύο χρόνια, απλώς θεράπευα τη σχέση μου με τη μουσική και τις περιοδείες. Πέρασα πολύ χρόνο αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο δημιουργώ μουσική. Με το ‘’Eternal Sunshine’’, ένιωσα ότι ήταν μια πολύ διαφορετική εμπειρία για μένα», εξήγησε.



Σε άλλο σημείο της συζήτησης η καλλιτέχνις σημειώνει: «Έβαλα ορισμένα συναισθήματα σε ένα κουτάκι, το άγχος μου κάπου αλλού, και είπα: ‘’Εντάξει. Δεν χρειάζεται να αφήσω αυτό το πράγμα που αγαπώ. Μπορώ απλά να βάλω αυτά τα πράγματα εδώ και να μην χάσω από τα μάτια μου τα χαρίσματά μου’’.

Έτσι, έχω κάνει μικρά βήματα προς την κατεύθυνση της θεραπείας της σχέσης μου με τη μουσική και τις περιοδείες και νομίζω ότι ο χρόνος που πέρασα με τη ‘’Glinda’’ και με την υποκριτική με βοήθησε πραγματικά να αποκτήσω τη δύναμη να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

Η Αριάνα Γκράντε ξεκίνησε την καριέρα της στο Nickelodeon, πριν η φήμη της εκτοξευθεί πραγματικά ως ποπ τραγουδίστρια. Ωστόσο, η σταρ είχε κάποιες δυσκολίες στην αρχή της καριέρας της.

«Υπήρξε μια δύσκολη περίοδος προσαρμογής στην αρχή, όταν η ποπ καριέρα μου απογειώθηκε με τον τρόπο που απογειώθηκε», είπε. «Και ελπίζω αυτό να μην ακουστεί αχάριστο, αλλά είναι μια μεγάλη προσαρμογή όταν η ζωή σου αλλάζει τόσο δραστικά. Είμαι πολύ ευγνώμων που μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ. Απλά δεν περίμενα ορισμένα πράγματα».

