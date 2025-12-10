Έντουαρντ Μπερνς-Κρίστι Τέρλινγκτον: Το μυστικό πίσω από τον αιώνιο έρωτά τους

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Έντουαρντ Μπερνς, αποκάλυψε το μυστικό που κρατάει ζωντανό τον επιτυχημένο γάμο του με το σούπερμοντελ Κρίστι Τέρλινγκτον για περισσότερο από δύο δεκαετίες, δεν μένουν ποτέ χώρια για περισσότερο από δύο εβδομάδες.

O Μπερνς ο οποίος ολοκλήρωσε την νέα του ταινία με τίτλο «The Family McMullen», συνέχεια της επιτυχίας του 1995 «The Brothers McMullen» μοιράστηκε στο «Fox News Digital» ότι παρά το δύσκολο πρόγραμμά τους, η δέσμευση αυτή και από τις δύο πλευρές είναι αδιαπραγμάτευτη.

«Η γυναίκα μου κι εγώ, από πολύ νωρίς, είχαμε μια συμφωνία, επειδή οι αντίστοιχες δουλειές μας απαιτούσαν κάποια ταξίδια», είπε χαρακτηριστικά. «Είχαμε τον "κανόνα των δύο εβδομάδων", όπου σε κανέναν από τους δύο δεν επιτρεπόταν να λείπει για περισσότερες από δύο εβδομάδες τη φορά...πολλές φορές αναγκαζόμασταν να αρνηθούμε δουλειές που θα μας έστελναν μακριά για περισσότερο χρόνο», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2003 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την 22χρονη Grace McKenna και τον 19χρονο Finn. «Τώρα που τα παιδιά μας έχουν φύγει από το σπίτι, δεν χρειάζεται να τηρούμε αυτό το κανόνα με τον ίδιο τρόπο. Αλλά εξακολουθούμε να μην αναλαμβάνουμε δουλειές που θα μας κρατήσουν μακριά ο ένας από τον άλλο για πολύ καιρό», τόνισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «The Family McMullen» καταγράφει την αγάπη, το χιούμορ και τις προκλήσεις που κρατούν μια οικογένεια ενωμένη στο Μπρούκλιν. «Είναι κάπως κλισέ η απάντηση, υποθέτω, αλλά νομίζω ότι το να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας είναι το κλειδί, είτε πρόκειται για σχέσεις μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών, είτε αδελφών. Όλα αυτά είναι θέματα που εξερευνούμε στο «The Family McMullen» όπως και το να διατηρούμε το χιούμορ μας ακόμα και όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα με την οικογένεια», ανέφερε ο Μπερνς, προσθέτοντας: «Ενώ σίγουρα μας λείπουν τα παιδιά, για μένα είναι μια πολύ παραγωγική περίοδος. Γράφω περισσότερο από ποτέ. Πέρυσι έγραψα ένα μυθιστόρημα που κυκλοφορεί στις 15 Δεκεμβρίου και μόλις παρέδωσα το δεύτερο στον εκδότη. Και έχω ένα ακόμη πρότζεκτ που ελπίζω να πραγματοποιηθεί την άνοιξη».

Πηγή: skai.gr

