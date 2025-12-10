Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η… «αγνώριστη» Γκουίνεθ Πάλτροου στο εξώφυλλο του Variety

Ο Αυστραλός ηθοποιός, Τζέικομπ Ελόρντι, δέχτηκε κριτική για την τελευταία του φωτογράφιση για εξώφυλλο περιοδικού. Ο 28χρονος σταρ του «Saltburn» εμφανίστηκε μαζί με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού «Variety», που αποτελεί τη «βίβλο» του κόσμου του θεάματος.

Στη φωτογραφία, ο διάσημος ηθοποιός ποζάρει με μαύρο δερμάτινο μπουφάν, αγκαλιάζοντας την 53χρονη Γκουίνεθ Πάλτροου. Η ηθοποιός φορούσε ένα μαύρο φόρεμα και είχε χτενίσει τα ξανθά μαλλιά της σε ένα ίσιο στυλ. Το γεγονός ότι το πρόσωπο της είναι «αψεγάδιαστο» -δεν φαινόταν καμία ρυτίδα- δεν πέρασε απαρατήρητο από τους αναγνώστες. Πολλοί άσκησαν κριτική στο περιοδικό, με ένα μεγάλο μέρος των αναγνωστών να επικεντρώνεται στο πρόσωπο της Πάλτροου.

«Ε, αυτή δεν είναι η Γκουίνεθ, έτσι; Μοιάζει με αυτήν, αλλά...», έγραψε ένας αναγνώστης, ενώ ένας άλλος απάντησε: «Το Photoshop κάνει τα θαύματά του». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Η Γκουίνεθ μοιάζει με σχέδιο σε διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά – σχεδόν ρεαλιστικό, αλλά...».

Δεν ήταν όμως όλα κριτική, καθώς πολλοί μπήκαν στη συζήτηση για να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για το ζευγάρι του εξωφύλλου. «Ξέρω ότι είναι μπερδεμένο, αλλά θέλω να ερωτευτούν και να έχουν μια χαοτική, προκλητική σχέση με μεγάλη διαφορά ηλικίας... για την κουλτούρα», αστειεύτηκε ένας αισιόδοξος θαυμαστής.

Στη συνέντευξη, η Γκουίνεθ μίλησε με ενθουσιασμό για τον Αυστραλό σταρ. Η ηθοποιός του «Shakespeare in Love» ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είναι πολύ ωραίο να είμαι εδώ και να μιλάω μαζί σου. Τα παιδιά μου ζηλεύουν πολύ». Η ηθοποιός έχει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Κρις Μάρτιν, μέλος του συγκροτήματος Coldplay. «Ο γιος μου σε θαυμάζει, η κόρη μου είναι ερωτευμένη μαζί σου», αποκάλυψε, προσθέτοντας: «Πιθανότατα θα είμαι και εγώ, μέχρι το τέλος».

Jacob Elordi tells Gwyneth Paltrow that it's "bullsh*t" and a "f*cking lie" to say "the worst day on a movie set is still better than the best day in the real world" because “the worst day on a film set is really demoralizing.”



Watch Variety and CNN’s #ActorsOnActors now at… pic.twitter.com/oRh13euGBX — Variety (@Variety) December 9, 2025

Ο γοητευτικός πρωταγωνιστής της σειράς Euphoria απάντησε με μια πονηρή αυτοσαρκαστική απάντηση: «Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που ακούς πάντα. Όλοι λένε: ‘’Η μαμά μου σε λατρεύει. Η κόρη μου σε λατρεύει. Η κοπέλα μου σε λατρεύει. Ποτέ δεν λένε: Σε αγαπάω’’». «Σ’ αγαπάω, Τζέικομπ», τον διαβεβαίωσε η Γκουίνεθ, λέγοντάς του ότι η πρώτη της επαφή με το έργο του ήταν η σειρά «Euphoria», μια προκλητική σειρά που τα παιδιά της «την προειδοποίησαν να μην δει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.