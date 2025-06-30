Σαν κουφέτο εμφανίστηκε η Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria). Η ηθοποιός του «Desperate Housewives» έκανε θραύση με ένα φωτεινό φούξια μπικίνι, καθώς χαριεντιζόταν σε παραλία της Ισπανίας με την οικογένειά της. Η ηθοποιός και παραγωγός ταινιών επιδείκνυε με αυτοπεποίθηση τις καμπύλες της με το μικροσκοπικό μπικίνι της, καθώς απολάμβανε το ποτό κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Είναι κορμάρα η Εύα Λονγκόρια, αλλά η ίδια πρόσφατα είχε δηλώσει ότι δεν θα κάνει ξανά σέξι φωτογραφήσεις. Μάλλον, θα αθετήσει την υπόσχεσή της…

Eva Longoria rocks cheeky pink bikini on Spain beach after skipping Jeff Bezos and Lauren Sánchez’s wedding https://t.co/XD2cQGFyq2 pic.twitter.com/QM7hGFAEcl June 30, 2025

Η 50χρονη Λονγκόρια συνδύασε το μαγιό της με καπέλο fedora και μαύρα γυαλιά ηλίου. Φωτογραφήθηκε επίσης φορώντας ένα υπερμεγέθες λευκό πουκάμισο ως κάλυμμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της, José Bastón, και τον γιο τους, Santiago. Κατά τη διάρκεια της απόδρασής τους, ηθοποιός απαθανατίστηκε να χαϊδεύει στοργικά τον σύζυγό της.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η Εύα Λονγκόρια δεν ήταν παρούσα στον γάμο της κολλητής της, Λόρεν Σάντσεζ, με τον Τζεφ Μπέζος. Η ηθοποιός, γράφουν τα διεθνή μέσα, ότι δεν πήγε στον «γάμο του αιώνα» λόγω επαγγελματιών υποχρεώσεων.

💍 Jeff Bezos- 61 and Lauren Sánchez- 55, are officially married — and they did it in billionaire style.



The couple tied the knot on the stunning island of San Giorgio Maggiore in northern Italy, surrounded by a star-studded guest list that included Oprah, Bill Gates and the… https://t.co/YmNuxO6kGn pic.twitter.com/QKSh1WrsrN — Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) June 28, 2025

«Τώρα που είμαι 50 ετών, έχω διαφορετικές προτεραιότητες. Οργανώνω τη ζωή μου, ώστε να είναι πολύ συγκεκριμένη για το πώς θέλω να μοιάζουν τα επόμενα 50 χρόνια. Περνάω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου, εργάζομαι λιγότερο και κάνω περισσότερα από αυτά που αγαπώ. Η οικονομική ασφάλεια βοηθάει σε αυτές τις αποφάσεις, αλλά νιώθω ότι έχω δουλέψει αρκετά σκληρά για να λέω ‘’όχι’’ τώρα», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε συνέντευξή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζεφ Μπέζος είχε δωρίσει 50 εκατ. δολάρια στην ηθοποιό, στο πλαίσιο του ετήσιου βραβεβίου του ιδρυτή της Amazon σε άτομα που συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνία. Η ηθοποιός ίδρυσε το Ίδρυμα Eva Longoria το 2012, με σκοπό να βοηθήσει τις συμπατριώτισσές της να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους μέσω της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας.

