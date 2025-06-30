Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Επεισοδιακός ο Ιούλιος…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ο Ιούλιος είναι ένας επεισοδιακός μήνας με πολλή ευαισθησία στην υγεία και στην εργασία. Οι ουράνιοι παράγοντες θα τονίσουν θέματα του στενού περιβάλλοντος και παράλληλα θα σας υποχρεώσουν να δαπανήσετε περισσότερο χρόνο για το συμφέρον της δουλειάς σας. Τα γεγονότα θα είναι πολλά και αιφνίδια αποδυναμώνοντας σωματικά και ψυχικά αρκετούς από εσάς. Καλό θα είναι να μην εμπλακείτε σε νέες περιπέτειες και να κρατήσετε χαμηλούς τόνους σε βασικούς τομείς, όπως οι σχέσεις σας με τους άλλους και η κατάσταση στα οικονομικά σας.

Ταύρος

Ξεκινώντας ο Ιούλιος τονίζει επικοινωνιακές δεξιότητες και φέρνει συμπτώσεις που σας βοηθούν να λύσετε πρακτικά ή άλλα προβλήματα. Ο Άρης στην Παρθένο θα λειτουργήσει ευεργετικά, βελτιώνοντας την απόδοση στη δουλειά, ή τον τζίρο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Η Αφροδίτη σας κάνει πιο δημοφιλείς τις επόμενες μέρες και ευνοεί τα ερωτικά σας ενδιαφέροντα. Καλό θα είναι να είστε επιφυλακτικοί απέναντι στους άλλους και να μην κοινοποιείτε πράγματα που δεν έχουν σταθεροποιηθεί.

Δίδυμοι

Ο Ιούλιος ξεκινά με έμφαση στις κοινωνικές και οικονομικές σας υποχρεώσεις. Ο Ερμής που προηγείται στον Λέοντα σας βοηθά να βρείτε υποστηρικτές και καινούριους συμμάχους. Ο Δίας στον Καρκίνο θα φέρει τη βοήθεια που περιμένετε στα οικονομικά. Φροντίστε να μην κάνετε καινούρια έξοδα. Υπολογίστε ότι ο Άρης στην Παρθένο θα σας κουράσει, άλλοτε με το σπίτι και άλλοτε με τις νέες επαγγελματικές σας ευθύνες. Αποφύγετε την ένταση και την περιττή κατανάλωση ενέργειας, προσθέστε ξεκούραση και ψυχαγωγία στην καθημερινότητά σας.

Καρκίνος

Ζείτε την περίοδο των γενεθλίων σας, κάτω από ένα καινούριο φεγγάρι. Εστιάστε την προσοχή σας στα επαγγελματικά και κοινωνικά σας ζητήματα. Ο Δίας, που πέρασε πρόσφατα στο ζώδιό σας, θα σας βοηθήσει σε ώρες ανάγκης, αλλά προσέξτε κι εκείνες τις στιγμές που δίνει μια υπερβολή, τόσο στα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω σας, όσο και στις δικές σας αντιδράσεις. Φανείτε ευέλικτοι στα αισθηματικά και περισσότερο συνεργάσιμοι στα επαγγελματικά. Αγορές, ή αλλαγές που θα κάνετε καλό θα είναι να έχουν τα εχέγγυα της επιτυχίας.

Λέων

Νέες εξελίξεις με το ξεκίνημα του Ιουλίου, μεικτού χαρακτήρα. Θα υπάρξουν ευχάριστες στιγμές στα προσωπικά και κοινωνικά σας, αλλά δεν θα λείψουν και οι δύσκολες, την ώρα που το οικονομικό θα σας πιέσεις για υποχρεώσεις που έχουν μείνει ανεξόφλητες. Το διάστημα είναι λίγο παραπλανητικό, ή με θολό ορίζοντα. Μην αγγίζετε θέματα που δεν λύνονται εύκολα, μην κρίνετε τους δικούς σας ανθρώπους, όσο δίκαιο και αν έχετε και φανείτε επιεικείς με εκείνους που μοιράζετε το χρόνο στην εργασία, ή σε προσωπικό επίπεδο.

Παρθένος

Η παρουσία του Άρη στο ζώδιό σας είναι αισθητή τον τελευταίο καιρό μέσα από αιφνίδια γεγονότα και αναγκαστικά ξεκαθαρίσματα. Οι μέρες που ακολουθούν θέλουν προσοχή στην αισθηματική και στην οικονομική διαχείριση. Η δουλειά σας θα σας πιέσει αλλά΄θα καταφέρετε να τη διεκπεραιώσετε. Η περίοδος για τα αισθηματικά σας παραμένει ασαφής και αρκετά ασταθής. Το καλό όμως είναι ότι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου έχετε αρκετές ευκαιρίες για λύση πρακτικών και άλλων ζητημάτων. Μην τις χάσετε.

Ζυγός

Σαν παρορμητικό ζώδιο έχετε κι εσείς μπροστά σας έναν πολύ έντονο μήνα να διανύσετε. Το πέρασμα του Ήλιου από τον Καρκίνο αγγίζει προβλήματα οικογενειακά, επαγγελματικά και επηρεάζει ποικιλότροπα τη διάθεσή σας. Πρώτα από όλα θα πρέπει να προσέχετε τον εαυτό σας και την υγεία σας. Κατόπιν, τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας και καλό θα είναι κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις που σας έχουν προβληματίσει, να μην αφήσετε να σας οδηγήσουν σε αδιέξοδο.

Σκορπιός

Ο Δίας στον Καρκίνο ανοίγει νέους δρόμους και προορισμούς για πολλούς από εσάς. Ο Άρης στην Παρθένο βοηθά στην υλοποίηση σχεδίων που είχατε κατά νου εδώ και καιρό. Τα τυχόν εμπόδια που θα παρουσιαστούν στο δρόμο σας, θα τα παραμερίσετε εύκολα. Μετακινήσεις, σπουδές και περαιτέρω απασχόληση στη δουλειά σας θα σας απασχολήσουν έντονα. Ίσως δυσαρεστηθείτε με τη τροπή που θα πάρουν κάποια πράγματα, αλλά σύντομα θα λυθούν. Αποφύγετε το άγχος και τα άσκοπα έξοδα.

Τοξότης

Η ψυχική σας κατάσταση είναι λίγο ανάστατη τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, καθώς ο Άρης από την Παρθένο δημιουργεί έκτακτες υποχρεώσεις, για άλλους οικογενειακές και για άλλους επαγγελματικές. Είναι σίγουρο ότι θα καταφέρετε να διαχειριστείτε τις υποθέσεις και τις συμπτώσεις που θα προκύψουν. Η Αφροδίτη θα αποδειχτεί ευεργετική για τα κοινωνικά και αισθηματικά σας ενδιαφέροντα. Όσοι έχετε πρακτικά προβλήματα μην τα αφήνετε στην τύχη! Οι ευχάριστες στιγμές δεν θα λείψουν, όπως και η εκδοχή μιας σύντομης μετακίνησης ή μιας ψυχαγωγικής δραστηριότητας.

Αιγόκερως

Ο Ιούλιος θα είναι οπωσδήποτε ένας έντονος μήνας στο χώρο των σχέσεων αλλά και των επιδιώξεών σας. Οι προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν περισσότερο. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από εσάς. Παραμείνετε ευέλικτοι την ώρα που διαφωνείτε με κάποιους ανθρώπους και υπερασπιστείτε τους σκοπούς της ζωής σας, από τη στιγμή που αποφασίσατε να τους κοινοποιήσετε. Θα υπάρξουν ευκαιρίες στα επαγγελματικά και περισσότερες ευχάριστες στιγμές στα κοινωνικά.

Υδροχόος

Ο Ιούλιος δημιουργεί στο ξεκίνημά του μερικές αντιξοότητες εργασιακού, ή πρακτικού τύπου. Το γρήγορο πέρασμα της Αφροδίτης στους Διδύμους σας βοηθά να συνέλθετε, ή να ξεφύγετε. Οι μέρες θα έχουν ένταση και κατανάλωση ενέργειας και δεν πρέπει να την αφήσετε αχαλίνωτη. Λίγη ξεκούραση και πολλή σκέψη πριν από κάθε εγχείρημα, είναι ο καλύτερος τρόπος για να περάσετε ομαλά αυτήν την περίεργη περίοδο. Μετά τα μέσα της εβδομάδας τα αισθηματικά σας βελτιώνονται αιφνίδια.

Ιχθύς

Στη γενική, μεταβατική αυτή περίοδο, έρχεται να σας αναστατώσει ο Ιούλιος, ερωτικά και επικοινωνιακά. Ο Άρης στην Παρθένο κάνει πιο αισθητή την παρουσία ενός ανθρώπου στη ζωή σας. Επειδή αυτός ο άνθρωπος θα προβάλει πολλά αιτήματα εκ μέρους σας, θα σας προβληματίσει σε βάθος. Κινηθείτε με τρόπο και με σύστημα, μην παρασύρεστε από εντυπώσεις και μην καλλιεργείτε φρούδες ελπίδες βελτίωσης της συμπεριφοράς ανθρώπων που σας έχουν απογοητεύσει κατ΄επανάληψη. Στα επαγγελματικά σας η περίοδος έχει ενδιαφέρον όπως και οι ευκαιρίες να αποδειχτείτε περισσότερο δημιουργικοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.