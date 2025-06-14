Εσύ το ήξερες; Αν το πιάτο έχει το ίδιο χρώμα με το φαγητό, θα φας περισσότερο!

Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά το χρώμα του πιάτου που χρησιμοποιείς όταν τρως παίζει ρόλο στο πόσο φαγητό θα καταναλώσεις. Ναι, καλά διάβασες! Δεν είναι μόνο το τι έχει μέσα το πιάτο σου, αλλά και το... ίδιο το πιάτο!

Ναι, είναι αλήθεια! Το χρώμα του πιάτου μπορεί να επηρεάσει το πόσο φαγητό τρως – και όχι επειδή σου ανοίγει την όρεξη, αλλά επειδή… μπερδεύει τον εγκέφαλό σου!

Ο εγκέφαλός μας την πατάει με τα χρώματα

Όταν το πιάτο έχει παρόμοιο χρώμα με το φαγητό, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να ξεχωρίσει πού τελειώνει το φαγητό και πού αρχίζει το πιάτο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι νομίζεις πως έχεις βάλει λιγότερο φαγητό απ’ όσο πραγματικά έχεις κι έτσι, βάζεις περισσότερο!

Μια έρευνα που έκανε παλιότερα το Πανεπιστήμιο Cornell έδειξε πως αν το χρώμα του φαγητού μάτσαρε αυτό του πιάτου οι άνθρωποι έτρωγαν ως και 22% περισσότερη ποσότητα!

Τι μπορείς να κάνεις;

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.