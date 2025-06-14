Το σημείο που δεν πρέπει ΠΟΤΕ να ξεχνάς να βάλεις αντηλιακό

Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες πλέον είναι πολύ συνεπείς με την αντηλιακή προστασία του προσώπου και όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά όλον τον χρόνο. Ούτως ή άλλως πολλά προϊόντα μακιγιάζ ενσωματώνουν SPF φόρμουλες.

Παρόλα αυτά υπάρχει ένα σημείο που σχεδόν όλοι ξεχνάμε να προστατεύσουμε, και πίστεψέ με, είναι πιο σημαντικό απ’ ό,τι νομίζεις. Ναι, μιλάμε για τα χείλη.

Αν και έχουμε μάθει να απλώνουμε αντηλιακό στο πρόσωπό μας (και λίγο προς τη γραμμή των μαλλιών), τα χείλη συνήθως μένουν εκτός.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.