Τα 3 ζώδια που λένε ψέματα… για το τίποτα και τα 2 που λένε πάντα την αλήθεια!

¨Όλες έχουμε πιάσει κάποιον να λέει ένα «αθώο» ψεματάκι… ή και κάτι παραπάνω. Και σίγουρα κι εμείς κάποιες φορές αν δεν έχουμε πει ψέματα, έχουμε κρύψει την αλήθεια που είναι λίγο πολύ το ίδιο. Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω... Η αλήθεια είναι όμως πως κάποια ζώδια έχουν πιο… χαλαρή σχέση με την αλήθεια, ενώ άλλα δε λένε ψέμα ούτε αν τους πιέσεις αφόρητα να το κάνουν!

Τα 3 ζώδια που λένε ψέματα, ακόμα και χωρίς λόγο!

Δίδυμος

Ο βασιλιάς του μπλα μπλα και της διπλής όψης! Ο Δίδυμος μπορεί να πει ένα ψέμα μόνο και μόνο γιατί… βαριόταν την αλήθεια. Δεν είναι πάντα κακόβουλος, απλώς του αρέσει να πειραματίζεται με τις λέξεις. Μπορεί να σου πει ότι δεν είδε το μήνυμά σου, ενώ το διάβασε 3 φορές! Κι αυτό είναι η πιο αθώα εκδοχή...

Σκορπιός

Ο Σκορπιός έχει μυστικά. Πάντα. Και δεν στα λέει εύκολα. Δεν θα σου πει ευθέως ψέματα, αλλά θα αποκρύψει αλήθειες ή θα σε μπερδέψει. Όλα για να κρατήσει τον έλεγχο. Αν σε εμπιστευτεί πραγματικά, ίσως - κι αυτό είναι ένα μεγάλο ίσως- τότε δεις την αλήθεια που κρύβει βαθιά μέσα του.

Ιχθύς

Ο γλυκός και ευαίσθητος Ιχθύς λέει ψέματα πιο πολύ για να μην πληγώσει κάποιον. Ή για να μην νιώσει άσχημα. Είναι το «αθώο» ψέμα, αλλά και πάλι… είναι ψέμα! Μπορεί να σου πει ότι «είναι μια χαρά» ενώ μέσα του βράζει ή να σε καθησυχάσει πως τα πάντα είναι οκ, ενώ τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα.

Τα 2 ζώδια που λένε την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι!

Παρθένος

Ο Παρθένος είναι της τάξης, της ηθικής και της λογικής. Δεν του αρέσουν τα δράματα και δεν έχει υπομονή για παιχνίδια. Θα σου πει τα πράγματα με το όνομά τους, ακόμα κι αν δεν είναι πάντα γλυκός στον τρόπο. Τουλάχιστον ξέρεις ότι είναι ειλικρινής.

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι σταθερός, γήινος και απεχθάνεται τις ανατροπές. Το ψέμα για εκείνον είναι... ταλαιπωρία! Θέλει να νιώθει ότι μπορεί να τον εμπιστευτούν, και αυτό τον κάνει έναν από τους πιο ειλικρινείς ανθρώπους. Ό,τι σου πει, πάρε το σαν δεδομένο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.