Τότσικας- Ρέβη: Τα σχολεία τέλειωσαν, τα ταξίδια άρχισαν

Ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη λατρεύουν τα ταξίδια και λατρεύουν να ταξιδεύουν με τα παιδιά τους.

Και οι δύο πιστεύουν και κατά τη γνώμη μας δίκιο έχουν πως τα ταξίδια ανοίγουν στα παιδιά τους έναν άλλον κόσμο κι έναν άλλο τρόπο σκέψης. Έτσι τα φέρνουν σε επαφή από μικρά με διαφορετικές κουλτούρες και μέρη του κόσμου, με αποκορύφωμα το περσινό καλοκαίρι που βρέθηκαν οικογενειακώς στην Αφρική για να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε υποβαθμισμένα χωριά.

Μικροί, μεγάλοι. Και μετά αφού ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επέκτειναν και την παραμονή τους στην Αφρική κάνοντας και καθαρές διακοπές στη Ζανζιβάρη. το πρόγραμμα που ακολουθούν πάντα έχει να κάνει και με τη δουλειά που έχει κλείσει τηλεοπτικά ο ηθοποιός για την επόμενη σεζόν και το πρόγραμμα των γυρισμάτων του σε συνδυασμό με τις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών τους.

Φέτος έφυγαν πιο νωρίς από άλλες χρονιές. Ίσως, ο Αποστόλης Τότσικας πρέπει να επιστρέψει για γυρίσματα. Με το που έκλεισαν τα σχολεία όμως - τα παιδιά τους πάνε ακόμα δημοτικό - έφυγαν για Βαρκελώνη, όπου και βρίσκονται απολαμβάνοντας την πανέμορφη πόλη και τα καταπληκτικά της αξιοθέατα.

