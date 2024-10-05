Ερωτικό τρίγωνο συνταράσσει τη Formula 1

Η Εστέλ Όγκιλβι μπορεί να μην είναι η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να παγιδεύσει δύο άντρες ταυτόχρονα, αλλά σίγουρα αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της χρονιάς.

Το πανέμορφο μοντέλο από τη Γαλλία, που κατάφερε να μπλέξει σε ένα ερωτικό τρίγωνο δύο ανερχόμενα ταλέντα της Formula 1, ζει αυτή τη στιγμή την απόλυτη δημοσιότητα. Ο τρόπος που τους χειριζόταν ήταν αφοπλιστικά έξυπνος και μοναδικός.

Με την ακαταμάχητη γοητεία της και την ικανότητα να αλλάζει εμφάνιση και χαρακτήρα, η Εστέλ, γνωστή και ως Εστέλ Λανζινιέ, δημιούργησε δύο εντελώς διαφορετικές περσόνες για να γοητεύσει τους δύο επίδοξους οδηγούς: τον Βρετανό Όλιβερ Μπέρμαν και τον Αργεντινό Φράνκο Κολαπίντο.

Η ιστορία της αποκάλυψης της διπλής ζωής της ξεκίνησε όταν οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν σχετικά με την ηλικία και το παρελθόν της.

Η δεσποινίς Όγκιλβι, που υποστήριζε ότι είναι 21 ετών, στην πραγματικότητα είναι 25, κάτι που δημιούργησε επιπλέον ένταση όταν έγινε γνωστό ότι είναι έξι χρόνια μεγαλύτερη από τον Μπέρμαν, τον πρώτο της εραστή.

Η ιστορία της ήρθε στο φως όταν, σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail», αποκαλύφθηκε το πραγματικό της όνομα, Εστέλ Λανζινιέ, και το παρελθόν της ως φιλόδοξο μοντέλο και δικηγόρος με καταγωγή από την υψηλή κοινωνία της Γαλλίας και της Βρετανίας. Η γνωριμία της με τους δύο οδηγούς αγώνων ήταν το σημείο καμπής.

Ο Όλιβερ Μπέρμαν, ένας ταλαντούχος νεαρός που είχε μόλις εισέλθει στην ομάδα της Ferrari, ερωτεύτηκε την Εστέλ με τη μία.

Όμως, αυτό που ο νεαρός πιλότος δεν γνώριζε ήταν ότι η κοπέλα του διατηρούσε παράλληλη σχέση με τον Αργεντινό Φράνκο Κολαπίντο, επίσης ταλαντούχο οδηγό της Williams, ο οποίος φαινόταν να έχει κυριεύσει την καρδιά της Εστέλ προτού ο Μπέρμαν εμφανιστεί στο προσκήνιο.

Στα παρασκήνια της πίστας, η ένταση ανάμεσα στους δύο οδηγούς αυξήθηκε, καθώς οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν στα paddocks και τα γκαράζ των ομάδων.

Οι δύο τους, αντίπαλοι τόσο στην πίστα όσο και στην προσωπική ζωή, βρέθηκαν άθελά τους μπλεγμένοι σε μια ερωτική ίντριγκα που θυμίζει σενάριο ταινίας.

Η Εστέλ εμφανιζόταν άλλοτε ως μία νέα και φρέσκια προσωπικότητα, έτοιμη να στηρίξει το καριερίστικο όνειρο του Μπέρμαν, και άλλοτε ως μια πιο ώριμη και αινιγματική παρουσία για τον Κολαπίντο, προσφέροντάς του τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη που ήθελε.

Η Εστέλ, που πλέον είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο στο χώρο της μόδας και των social media, κατόρθωσε να ανεβάσει κατακόρυφα τους ακολούθους της στο Instagram και το TikTok μετά την αποκάλυψη του ερωτικού της τριγώνου.

Οι followers της αυξήθηκαν δραματικά, ξεπερνώντας τους 270.000, κάτι που της άνοιξε το δρόμο για επαγγελματικές συνεργασίες με κορυφαία brands, όπως τα ρολόγια Longines.

Η δημοσιότητα, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε ρήξη στη σχέση της με τον Μπέρμαν, με τον οποίο χώρισε οριστικά τον Ιούλιο.

Ο Μπέρμαν, βαθιά απογοητευμένος, αποφάσισε να απομακρυνθεί, ενώ η Εστέλ δεν έχασε χρόνο και επέστρεψε στην αγκαλιά του Κολαπίντο, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τους ήθελαν να έχουν σχέση ξανά.

Οι σχέσεις της Εστέλ με τους δύο οδηγούς δεν είχαν μόνο προσωπικό αντίκτυπο, αλλά επηρέασαν και την καριέρα τους.

Ο Όλιβερ Μπέρμαν βρέθηκε αντιμέτωπος με τεράστιο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ και τις κίτρινες σελίδες, χάνοντας τη συγκέντρωσή του σε μια κρίσιμη στιγμή της καριέρας του, ενώ ο Κολαπίντο, που αρχικά φαινόταν να χάνει έδαφος στη Williams, είδε τις μετοχές του να ανεβαίνουν όταν επέστρεψε στο προσκήνιο η σχέση του με την Εστέλ.

Παρά την ταραχώδη προσωπική της ζωή, η Εστέλ δεν έχει εγκαταλείψει τα δικά της επαγγελματικά όνειρα. Η καλλονή με τις γαλλικές ρίζες φοιτά σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη νομική, με στόχο να γίνει δικηγόρος και να ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης Solicitors Qualifying Examination. Την ίδια ώρα, εργάζεται σε ένα από τα κορυφαία δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου, ενώ διατηρεί τη θέση της ως μοντέλο στο πρακτορείο Storm Model Management.

