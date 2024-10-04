Jake Bongiovi- Millie Bobby Brown: Ο απίθανος γάμος τους σε ονειρικό κτήμα στην Τοσκάνη

Μεγάλες χαρές για την οικογένεια του διάσημου ρόκερ Jon Bon Jovi. Ο γιος του, Jake Bongiovi που κάνει καριέρα ως μοντέλο παντρεύτηκε την γυναίκα της ζωής του και διάσημη ηθοποιό Millie Bobby Brown σε ένα μοναδικό μέρος έξω από τη Sienna στην Τοσκάνη.

Το κτήμα Citinale είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή ατμοσφαιρική κατοικία που διατίθεται για ενοικίαση για μεγάλα events αλλά και γυρίσματα (έχει γυριστεί εκεί κομμάτι της σειράς Succession) και ήταν η ιδανική επιλογή για τους διήμερους εορτασμούς του γάμου του ερωτευμένου ζευγαριού. Του δεύτερου γάμου τους για να είμαστε ακριβείς. Αφού η διάσημη σταρ και ο κούκλος γιος του Jon Bon Jovi παντρεύτηκαν κρυφά τον περασμένο Μάιο.

Πλέον το έκαναν και φανερά. Και ήταν οι ίδιοι που δημοσίευσαν στα προσωπικά τους προφίλ φωτογραφίες από την προετοιμασία τους, την τελετή και τη δεξίωση που ακολούθησε μετά τον θρησκευτικό τους γάμο. Τραβηγμένες από το DivineDayPhotography. Γράφοντας οτι είναι πάντα και για πάντα ο ένας ο σύντροφος του άλλου.

