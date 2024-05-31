Η Rita Ora «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη για τις ανάγκες του νέου της τραγουδιού «Ask & You Shall Receive», το οποίο έγραψε μαζί με τη Raye και κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Η 33χρονη τραγουδίστρια ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, ενώ εντύπωση προκάλεσε στους θαυμαστές της ότι μπήκε μέσα σε ένα πλυντήριο για τις ανάγκες του νέου της video clip.

«Το τραγούδι είναι γεμάτο από αισιόδοξες, καλοκαιρινές δονήσεις και μιλάει για την εκμετάλλευση της ρομαντικής στιγμής. To έγραψα με την καταπληκτική Raye, κάτι που μοιάζει με μια στιγμή που κλείνει τον κύκλο της, καθώς έχω τόσες πολλές αναμνήσεις από τότε που ήμασταν μαζί στον δρόμο για την περιοδεία Phoenix», ανέφερε η ίδια.

Πριν από λίγο καιρό, η διάσημη καλλιτέχνιδα μίλησε με ειλικρίνεια για τους αγώνες με τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει σε συνέντευξή της στο podcast του «Brave New World», καθώς και τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιεί για να διαχειριστεί την ευεξία της. Η διάσημη καλλιτέχνιδα ανέφερε ότι συμμετέχει τακτικά σε 40λεπτες σάουνες με «υπέρυθρες ακτίνες» και στη συνέχεια κάνει μια κρύα βουτιά ή ντους. Επίσης, για τις κρίσεις πανικού κάνει βελονισμό και χρησιμοποιεί κι άλλες μεθόδους κινεζικής ιατρικής για να ελέγχει τα συμπτώματά της.

Η Rita Ora εξήγησε: «Έχω πολύ άγχος, αλλά νομίζω ότι όλοι στον κλάδο μου έχουν άγχος για να είμαι ειλικρινής. Είναι νομίζω τώρα πολύ ωραίο που η συζήτηση έχει ανοίξει για όλα αυτά τα θέματα». Η σταρ είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Taika Waititi.

Πηγή: skai.gr

