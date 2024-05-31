Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μιχάλης Ζαμπίδης-Μαρία Καρολίνα Ντάσιου: Οι δίδυμες κόρες τους έγιναν 2 (Φωτογραφίες από το παρτι)

Τεράστια αδυναμία έχουν στα δίδυμα κοριτσάκια τους ο Μιχάλης Ζαμπίδης και η σύζυγός του Μαρία

Μιχάλης Ζαμπίδης-Μαρία Καρολίνα Ντάσιου: Οι δίδυμες κόρες τους έγιναν 2 (Φωτογραφίες από το παρτι)

Η Σοφία και η Αγάπη όπως έχουν βαπτιστεί οι μικρές έκλεισαν τα 2 και οι γονείς τους ετοίμασαν για εκείνες ένα σούπερ πάρτι. 

Απίθανος στολισμός για το πάρτι των διδύμων του Ζαμπίδη

Ο χώρος, το γυμναστήριο του Iron μπαμπά, Μιχάλη Ζαμπίδη που ειδικά για την περίσταση στολίστηκε σε girly αποχρώσεις με εντυπωσιακές κατασκευές από μπαλόνια και δύο πανέμορφες τούρτες για τις πιτσιρίκες που σε όλες τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο τρισευτυχισμένος και περήφανος μπαμπάς δεν σταματούν λεπτό να χαμογελούν. 

Όλοι εκεί για τα γενέθλια των διδύμων Ζαμπίδη

Δίπλα στο ζευγάρι και τις κορούλες τους, όλοι οι δικοί τους άνθρωποι, φίλοι και συγγενείς που μοιράζονται τη χαρά τους και στέκονται χρόνια στο πλευρό τους. 

«Δύο ετών πλέον
Αγάπη και Σοφία σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά!!!
Θα είμαστε κοντά σας με όλες μας τις δυνάμεις» έγραψε στο ποστ που έκανε με φωτογραφίες από το πάρτι των κοριτσιών του ο Μιχάλης Ζαμπίδης και λιώσαμε. 

Οι δύο τρούρτες των κοριτσιών του Ζαμπίδη


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μιχάλης Ζαμπίδης Iron Mike
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark