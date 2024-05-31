Η Σοφία και η Αγάπη όπως έχουν βαπτιστεί οι μικρές έκλεισαν τα 2 και οι γονείς τους ετοίμασαν για εκείνες ένα σούπερ πάρτι.

Ο χώρος, το γυμναστήριο του Iron μπαμπά, Μιχάλη Ζαμπίδη που ειδικά για την περίσταση στολίστηκε σε girly αποχρώσεις με εντυπωσιακές κατασκευές από μπαλόνια και δύο πανέμορφες τούρτες για τις πιτσιρίκες που σε όλες τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο τρισευτυχισμένος και περήφανος μπαμπάς δεν σταματούν λεπτό να χαμογελούν.

Δίπλα στο ζευγάρι και τις κορούλες τους, όλοι οι δικοί τους άνθρωποι, φίλοι και συγγενείς που μοιράζονται τη χαρά τους και στέκονται χρόνια στο πλευρό τους.

«Δύο ετών πλέον

Αγάπη και Σοφία σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά!!!

Θα είμαστε κοντά σας με όλες μας τις δυνάμεις» έγραψε στο ποστ που έκανε με φωτογραφίες από το πάρτι των κοριτσιών του ο Μιχάλης Ζαμπίδης και λιώσαμε.





