Επέτειος γάμου για τους Ομπάμα – Οι τρυφερές αφιερώσεις τους στα social media

Σα να μην πέρασε μια μέρα από τότε που ερωτεύτηκαν, Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 31η επέτειο του γάμους τους, με τρυφερές αφιερώσεις και φωτογραφίες στα social media.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, έγραψε στα social media, ανεβάζοντας και μία φωτογραφία με τον σύζυγό της: «31 χρόνια, και μια ζωή ακόμα. Λατρεύω να περνάω τη ζωή με εσένα στο πλευρό μου, Μπαράκ. Ευτυχισμένη επέτειο, γλυκέ μου».

31 years, and a lifetime to go. I love going through life with you by my side, @BarackObama. Happy anniversary, honey! ❤️ pic.twitter.com/Hvz0JbhiW8