Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Οι μέρες είναι έντονες…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Περίοδος μικρών επεισοδίων για τους περισσότερους από εσάς. Η καθημερινότητα αλλάζει αρκετά κάτω από το βάρος της γενικότερης κατάστασης, εξυπηρετώντας κάποιες ανάγκες σας ή κάποιες σας επιδιώξεις. Η δυσαρμονία της Αφροδίτης με τον Άρη διατηρεί σε ασάφεια ή δυσκολία τα ερωτικά σας. Τα οικονομικά σας παραμένουν μέτρια και έκτακτες υποχρεώσεις στην εργασία σας εμποδίζουν αρκετούς να ξεκινήσετε τις φετινές σας διακοπές. Επωφεληθείτε από κοινωνικές ευκαιρίες για εκτόνωση μέσω ψυχαγωγίας.

Ταύρος

Συγκριτικά με άλλους ευνοείστε περισσότερο στην κάλυψη των αναγκών σας και στις επικοινωνιακές σας επιδιώξεις. Εμπόδια και αντιξοότητες δεν θα λείψουν, αλλά θα είναι περιορισμένης κλίμακας. Η επιθυμία για μια νέα ερωτική γνωριμία απαιτεί κόπο για να πραγματοποιηθεί. Όσοι σκέφτεστε τις διακοπές διαλέξτε έναν έξυπνο τρόπο για να φύγετε, προσαρμόζοντας τις επιθυμίες σας σε ένα νέο πλαίσιο και όχι στις μνήμες του παρελθόντος. Οι εποχιακά εργαζόμενοι ευνοείστε σε επικερδή αποτελέσματα.

Δίδυμοι

Καταμεσής της εβδομάδας ο Ήλιος περνά στον Λέοντα και αυτό βοηθά αρκετά στην πραγματοποίηση βασικών επιθυμιών. Η Αφροδίτη στη συνέχεια της πορείας της στο ζώδιό σας, διατηρεί τον παράγοντα της τύχης αρκετά υψηλά. Η παρουσία του Άρη στην Παρθένο συνεχίζει να προκαλεί εντάσεις και μικρές δυσκολίες ή εμπόδια στην καθημερινότητά σας. Ο ανάδρομος Ερμής στον Λέοντα εντείνει νευρικότητα και καθυστερήσεις σε πράγματα που περιμένετε. Ωστόσο είστε αποφασισμένοι να μη χαλάσετε τη διάθεσή σας και να κάνετε έξυπνα τις σωστές υπερβάσεις.

Καρκίνος

Σύνθετο το κλίμα της εβδομάδας αυτής κάτω από τη δύναμη μιας Νέας Σελήνης που σας βοηθά να κάνετε μικρά, νέα ξεκινήματα προκειμένου να καταφέρετε αυτά που δεν μπορούσατε πριν. Ο ανάδρομος Έρμής στον Λέοντα φέρνει νέες μικρές καθυστερήσεις είτε για να ολοκληρώσετε μια υπόθεση, είτε για να εισπράξετε χρήματα που χρειάζεστε. Ο Δίας όμως ήδη εγκαταστημένος στο ζώδιό σας, συνεχίζει να σας βοηθά, όσο είναι εφικτό αυτήν την εποχή. Οι συμπτώσεις και οι συναντήσεις που θα συμβούν τις επόμενες μέρες θα αποδειχτούν προφητικές για το μέλλον.

Λέων

Τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα και για σας με την παρουσία του Ήλιου στο ζώδιό σας. Τα γεγονότα εναλλάσσονται μεταξύ τους εμποδίζοντάς σας να φτάσετε σε μια τελική καταστάλαξη. Οι εντυπώσεις που σας δίνουν οι σχέσεις σας με τους άλλους σας μπερδεύουν. Τα οικονομικά σας παραμένουν ανεπαρκή. Κοινωνικά όμως και διασκεδαστικά, οι ευκαιρίες είναι ευχάριστες. Όσοι δεν έχετε φύγει ακόμα διακοπές, ή δεν έχετε αποφασίσει, επιλέξτε ένα διαφορετικό, λιτό πρόγραμμα σε σύγκριση με το παρελθόν.

Παρθένος

Όπως οι Δίδυμοι, έτσι κι εσείς οι Παρθένοι περνάτε σύνθετη καθημερινότητα μέχρι το τέλος του μήνα. Κοινωνικά και επαγγελματικά υπάρχει φως και διάκριση, προσωπικά όμως, οι δυσκολίες δεν σταματούν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η παρουσία του Άρη σας παιδεύει περισσότερο, είτε γιατί σας υποχρεώνει να δίνετε συνεχείς μάχες, είτε γιατί καταναλώνετε περισσότερη ενέργεια για μικρό αποτέλεσμα. Κι έρχεται και ο ανάδρομος Ερμής να φέρει τις δικές του καθυστερήσεις, ή τους εκνευρισμούς στον τομέα των προσωπικών σχέσεων. Δεν θα λείψουν όμως και κάποιες καλές στιγμές που λειτουργούν σαν οιωνοί για ένα καλύτερο μέλλον που θα έρθει σύντομα.

Ζυγός

Ένταση, ανάμεικτα συναισθήματα και αιφνίδια επεισόδια ιχνογραφούν την πορεία αυτής της εβδομάδας. Ως συνήθως, το ερωτικό είναι σε πρώτο πλάνο, το οποίο αναπόφευκτα, έχει τις δικές του δυσκολίες, λόγω της παράτασης της δυσαρμονίας του Άρη με την Αφροδίτη. Ο ανάδρομος Ερμής προκαλεί τη ματαίωση ενός σχεδίου, ή την αλλαγή ενός προγράμματος διακοπών. Οι πιο εργατικοί έχετε αποτελέσματα στις προσπάθειες που καταβάλετε, αλλά ο χρόνος δεν σας αφήνει να τα συνειδητοποιήσετε λόγω των πολλών απασχολήσεων που προκαλεί.

Σκορπιός

Συγκριτικά με άλλους θα περάσετε καλύτερα αυτό το διάστημα, ή με λιγότερη φθορά και δυσκολίες. Οι εποχιακά εργαζόμενοι θα είστε ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις σας. Πολλοί ξεκινάτε διακοπές ή ταξίδια που θα ευοδώσουν. Άλλοι έχετε διαπραγματεύσεις εμπορικές ή επαγγελματικές που παραμένουν ενδιαφέρουσες, αλλά δεν είναι εύκολες στη διαδικασία τους. Κάποιοι θα απασχοληθείτε με μια κρυφή σχέση που θα σας προβληματίσει εξ αιτίας μιας της ανατροπής. Όσοι εξαιρείστε όλων αυτών, θα καταγίνεστε με τη "θεραπεία" της κατανάλωσης και της καλοκαιρινής διασκέδασης.

Τοξότης

Οι μέρες είναι έντονες και επεισοδιακές για δυο λόγους. Ο Άρης στην Παρθένο σε δυσαρμονία με την Αφροδίτη στους Διδύμους σας επιστρατεύει μεταξύ σχέσεων και εργασίας και ο ανάδρομος Ερμής στον Λέοντα προκαλεί κύμα καθυστέρησης, είτε για να ξεκινήσετε τις διακοπές σας, είτε για να νιώσετε περισσότερο ανεξάρτητοι. Κατά τα άλλα η καθημερινότητα παραμένει όπως της προηγούμενης εβδομάδας. Η Νέα Σελήνη στα μέσα της εβδομάδας, βοηθά αρκετούς από εσάς να ξεκινήσετε νέες προσπάθειες για κάτι σημαντικό που επιδιώκετε. Η καλή εκδοχή της περιόδου είναι η συνάντηση με φίλους, ή αγαπημένα πρόσωπα που είχατε αρκετό διάστημα να δείτε.

Αιγόκερως

Οι μέρες είναι αρκετά έντονες. Σχέσεις και οικονομικά θα σας απασχολήσουν σημαντικά. Φροντίστε να κρατήσετε μυστικά τα σχέδιά σας και αποφύγετε να εκτεθείτε σε κριτική που δεν θα είναι ευνοϊκή αυτήν την περίοδο. Όσοι οργανώνετε τις διακοπές σας φροντίστε τις λεπτομέρειες εκείνες που θα σας βοηθήσουν να περάσετε ευχάριστα και όσο το δυνατόν ξένοιαστε. Αν σκέφτεστε επαγγελματικά ζητήματα φροντίστε να αναθέσετε αρμοδιότητες σε ικανούς συνεργάτες, ή να αναβάλλετε για την επιστροφή σας την επιμέλεια όσων χρειάζονται κάποια ώθηση.

Υδροχόος

Την εβδομάδα που ακολουθεί, αλλάζει το κλίμα. Παρουσιάζεται μια ύφεση εργασιακή αλλά το κλίμα στον τομέα των σχέσεων γίνεται ηλεκτρισμένο. Ο ανάδρομος Άρης στον Λέοντα δυσκολεύει τη συνεννόηση με εκείνους που σας αφορούν κατά οποιονδήποτε τρόπο. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην καθημερινότητα δεν είναι και από τις καλύτερες. Αυτό σας υποχρεώνει να αναβάλετε διακοπές ή να αλλάξετε το πρόγραμμά τους. Ωστόσο, προσπαθώντας, θα καταφέρετε να χαρείτε τις σχέσεις σας με αγαπημένα πρόσωπα και να συνεχίσετε τις δημιουργικές σας δραστηριότητες.

Ιχθύς

Όπως και τα άλλα μεταβλητά ζώδια, έτσι κι εσείς, ζείτε μια παραζάλη που κορυφώνεται στο τέλος του μήνα. Οι σχέσεις σας με τους άλλους, τα αισθηματικά σας και τα οικογενειακά σας είναι τρεις διαφορετικοί τομείς που βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους και με εσάς. Η καθημερινότητα επιβαρύνεται και γίνεται αρκετά ριψοκίνδυνη. Θα αισθανθείτε σαν ακροβάτης σε τεντωμένο σχοινί και χωρίς δίχτυ προστασίας. Επομένως, οργανώστε προσεκτικά τις κινήσεις σας και προσέξτε κάθε βήμα που θα κάνετε, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Πηγή: skai.gr

