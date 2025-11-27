Έμα Στόουν: Τι ζήτησε από τον Λάνθιμο πριν ξυρίσει το κεφάλι της για τη «Βουγονία»

Στην τελευταία ταινία της Έμα Στόουν, «Βουγονία», η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έπρεπε να ξυρίσει το κεφάλι της. Ωστόσο, έθεσε έναν συγκεκριμένο όρο στους παραγωγούς της ταινίας προτού συμφωνήσει να ξυρίσει το κεφάλι της μπροστά στην κάμερα.

Η 37χρονη ηθοποιός είναι η «βασίλισσα των μεταμορφώσεων». Από τη φιλόδοξη Αμπιγκέιλ στην ταινία «The Favourite» μέχρι τον ρόλο της Στόουν με τα μαύρα μαλλιά στην ταινία «Poor Things», η παγκοσμίου φήμης κοκκινομάλλα ηθοποιός δεν είναι άγνωστη στις δραματικές αλλαγές στην εμφάνισή της για χάρη των χαρακτήρων που υποδύεται. Ωστόσο, η δραστική αλλαγή της εμφάνισής της στην ταινία «Bugonia» («Βουγονία»), όπου εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι, αποτελεί την πιο εντυπωσιακή μεταμόρφωση της ηθοποιού στην οθόνη μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το «People», πριν επιβεβαιώσει ότι θα ξυρίσει το κεφάλι της για την ταινία, η Έμα Στόουν είπε στον σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο, ότι θα πρέπει να την ακολουθήσει «σε ένδειξη αλληλεγγύης». Αφού ο σκηνοθέτης συμφώνησε με το αίτημα της ηθοποιού, η Στόουν φρόντισε να βεβαιωθεί ότι ο Λάνθιμος θα τηρούσε την υπόσχεσή του, ξυρίζοντας η ίδια το κεφάλι του.

Αν και η διάσημη ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή ως «συναρπαστική», παραδέχτηκε ότι δεν ήταν τόσο συναρπαστική και δραματική όσο το ξύρισμα των δικών της μαλλιών. «Δεν θέλω να καυχηθώ, αλλά τα μαλλιά μου ήταν αρκετά μακριά, ενώ τα δικά του δεν ήταν», εξήγησε η Στόουν. Σύμφωνα με το «People», η ηθοποιός έπρεπε να ξυρίζει το κεφάλι της κάθε τρεις ημέρες στο πλατό.

«Χρειαζόταν πολύς χρόνος για να στηθούν όλες οι κάμερες», εξήγησε. «Και άρχισα να πανικοβάλλομαι για αυτό». Το ξύρισμα είχε προσωπική σημασία για την Έμα Στόουν. Σύμφωνα με το «Indiewire», η μητέρα της είχε χάσει τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. «Και σκέφτηκα, θα ξυρίσω το κεφάλι μου γιατί μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ», είπε η ηθοποιός. «Η μαμά μου ήταν εκεί μαζί μου και σκέφτηκα: ‘’Τι δώρο!’’... Ήταν πραγματικά μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου, πολύ απελευθερωτική, και είναι απλά μαλλιά».

Πηγή: skai.gr

