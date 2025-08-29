Έμα Στόουν: Εμπνέει τους θαυμαστές της να ξυρίσουν το κεφάλι τους μετά τη «μεταμόρφωσή» της στο «Bugonia»

Η Έμα Στόουν μπορεί να έχει ξεκινήσει ακούσια μια νέα τάση στα μαλλιά, αφού... ξυρίστηκε για την επερχόμενη ταινία «Bugonia», του Γιώργου Λάνθιμου. Μάλιστα, σε πρόσφατο τρέιλερ της ταινίας, η ηθοποιός εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι -και στην αφίσα της ταινίας- το πιο κοντό χτένισμα που είχε ποτέ.

Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον Γιώργο Λάνθιμο, ενώ αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν. Και στην πρόσφατη αφίσα που κυκλοφόρησε για το «Bugonia», η βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν, εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι και μέλι να στάζει επάνω της. Η ρετρό, sci-fi ατμόσφαιρα της δεκαετίας του '70, που είναι εμφανής στο πόστερ, προδιαθέτει για μια ακόμη ιδιαίτερη κινηματογραφική εμπειρία.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Vogue», η διάσημη ηθοποιός μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα. Το περιέγραψε ως απελευθερωτικό, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο από το να είσαι φαλακρή».

«Το πρώτο ντους όταν έχεις ξυρίσει το κεφάλι σου; Θεέ μου, είναι καταπληκτικό», ανέφερε χαμογελώντας η Στόουν. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής, η ηθοποιός εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν είχε την ευκαιρία να δείξει δημόσια το πολύ κοντό κούρεμά της. Πολλοί χρήστες στα social media συνέκριναν την εμφάνισή της με άλλες εμβληματικές μεταμορφώσεις διασημοτήτων, όπως η Natalie Portman στο V for Vendetta και η Charlize Theron στο «Mad Max: Fury Road».

Ένας θαυμαστής έγραψε: «Εξακολουθεί να είναι μαγευτική ακόμη και ως φαλακρή, όπως η Νάταλι Πόρτμαν και η Σαρλίζ Θερόν», ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Πρέπει να είναι ωραίο να έχεις ένα τόσο ελκυστικό πρόσωπο που σου ταιριάζει οποιοδήποτε κούρεμα (ή η απουσία κούρεματος). Μακάρι να ήμουν εγώ».

