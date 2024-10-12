Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Σελίν Ντιόν στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 ήταν «fake» και playback, αναφέρουν ρεπορτάζ στον γαλλικό Τύπο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συγκινήθηκαν όταν η 56χρονη Καναδή σούπερ σταρ τραγούδησε το «Hymne à L'amour» (Ύμνος στην αγάπη) μπροστά στον Πύργο του Άιφελ.

Εκπρόσωποι από τη διοργανώτρια χώρα των Ολυμπιακών Αγώνων αρνήθηκαν να σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με το σκάνδαλο -αν αυτό ισχύει- αν και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν ήταν «ζωντανή».

«Αυτό που ακούσαμε στην τηλεόραση ήταν ένα playback», δήλωσε ο συνθέτης και ερμηνευτής Etienne Guéreau στη «Liberation». Σε σχόλια που αναδημοσιεύτηκαν σε όλα τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένας ηχολήπτης, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε: «Ήταν 100% playback, μπορείτε να το ακούσετε από τις πρώτες νότες».

Άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν -χωρίς την παραμικρή αμφιβολία- προηχογραφημένο, όπως και μια εκτέλεση της κ. Dion στις πρόβες. Ένας μουσικός YouTuber, που χρησιμοποιεί το όνομα «Wings of Pegasus», ανέφερε ότι η πρόβα και η πραγματική εκτέλεση ακούγονταν επίσης ακριβώς οι ίδιες, κάτι που είναι τεχνικά αδύνατο, καθώς πάντα θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ δύο εκδοχών ενός ζωντανού τραγουδιού.

Η παράσταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες προοριζόταν να αποτελέσει μια θριαμβευτική επιστροφή για την Σελίν Ντιόν, η οποία δίνει τη δική της μάχη με το με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου. Η τραγουδίστρια διαγνώστηκε με τη σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή το 2022, αλλά η ίδια αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι πάλευε με τη φρικτή πάθηση κρυφά για, σχεδόν, δύο δεκαετίες πριν μιλήσει στον κόσμο γι' αυτήν. Η Ντιόν περιέγραψε λεπτομερώς τον πόνο που ένιωθε καθώς ήταν αναγκασμένη να μην αποκαλύψει την αλήθεια στους θαυμαστές της.

Celine Dion shares a vulnerable look into her experience with stiff-person syndrome in her new documentary. pic.twitter.com/S9CyGYY3PP — E! News (@enews) June 26, 2024

Η καλλιτέχνις ανέφερε ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να κρύβεται και να φέρεται σαν «ηρωίδα», ενώ κρυφά συνειδητοποιούσε ότι το σώμα της την εγκατέλειπε. Η Σελίν Ντιόν εξήγησε ότι όταν άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν βρήκε τον χρόνο να πάει σε γιατρούς και να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Θυμήθηκε ότι έδινε τη δική της μάχη με το σύνδρομο Stiff-Person, ενώ ο σύζυγός της, René Angélil, πάλευε με τον καρκίνο. Ο σύζυγός της απεβίωσε το 2016.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.