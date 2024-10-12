Bruce Willis: Η σπάνια εμφάνισή του και η μελαγχολία στο πρόσωπό του

Ο Bruce Willis έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Studio City την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024, καθώς ο 69χρονος ηθοποιός συνεχίζει τη «μάχη» του με την αφασία και τη μετωποκροταφική άνοια.

Ο πρωταγωνιστής του «Die Hard» φωτογραφήθηκε να κάθεται στη θέση του συνοδηγού ενός μαύρου Range Rover, κάνοντας βόλτα στην αριστοκρατική γειτονιά του Λος Άντζελες. Φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι, ο ηθοποιός φαινόταν ελαφρώς κουρασμένος και μελαγχολικός καθώς κοιτούσε έξω από το παράθυρο.

Bruce Willis, 69, appears somber during rare outing in LA amid dementia battle https://t.co/24RWkOfDHl pic.twitter.com/mnwrJDDQjL — Daily Mail US (@DailyMail) October 12, 2024

Πρόσφατα, η κόρη του, Rumer Willis, καθησύχασε τους θαυμαστές του ηθοποιού, αναφέροντας ότι ο πατέρας της τα πηγαίνει «υπέροχα» παρά τις προκλήσεις του.

Ο Willis είναι περήφανος πατέρας πέντε θυγατέρων: Mabel Ray, 12 ετών, και Evelyn, 10 ετών, με τη σύζυγό του Emma Heming Willis, και Rumer, 36 ετών, Scout, 33 ετών, και Tallulah, 30 ετών, με την πρώην σύζυγό του Demi Moore.

Σε ανάρτησή της τον περασμένο Αύγουστο, η Rumer μοιράστηκε μια εικόνα της ίδιας να κρατά το χέρι του πατέρα της. Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του ηθοποιού αποκαλύφθηκε από τη σύζυγό του, Emma Heming Willis, τον Φεβρουάριο του 2023. Η ανακοίνωση ήρθε, σχεδόν, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη ότι ο Bruce είχε διαγνωστεί με αφασία και αποχωρούσε από την υποκριτική.



Πηγή: skai.gr

