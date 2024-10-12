Η Julia Fox δήλωσε ότι «χρησιμοποιήθηκε ως πιόνι» από τον Kanye West κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, καθώς μοιράστηκε τη λύπη της για το βραχύβιο ειδύλλιό τους.

Η 34χρονη ηθοποιός ήταν σε σχέση με τον 47χρονο Kanye West τον Ιανουάριο του 2022, μετά τον χωρισμό του από την Kim Kardashian, η οποία, όπως λέει, την έφερε στην «πιο άβολη θέση της ζωής της». Η σχέση δεν κράτησε πολύ…

Η ίδια σε συνέντευξή της στο περιοδικό της εφημερίδας «Times» αποκάλυψε ότι ο Kanye West δημοσιοποίησε το ειδύλλιό τους πίσω από την πλάτη της. «Μετανιώνω τόσο πολύ για εκείνη τη σχέση. Τη μισώ! Ήταν μόνο λίγες εβδομάδες αλλά αρκετές για να με πάνε πίσω στη ζωή μου», ανέφερε το μοντέλο.

Και συνέχισε: «Δεν θέλω να γίνω γνωστή ως η κοπέλα του καθενός. Δεν ήταν δική μου ιδέα να δημοσιοποιηθεί το ειδύλλιό μας. Αν μη τι άλλο, σκεφτόμουν: ‘’Θα πρέπει να περιμένουμε’’’ και τότε, μπουμ, έγινε πίσω από την πλάτη μου. Συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα ότι με χρησιμοποιούσαν ως πιόνι».

Η Julia πρόσθεσε ότι ο Kanye της ζήτησε να υπογράψει ένα συμφωνητικό εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσαν να είναι φίλοι αν δεν το έκανε, αλλά το μοντέλο αρνήθηκε να υπογράψει, ενώ του απάντησε: «Θα ζήσω».

Μετά τον χωρισμό τους, ο Kanye άρχισε να βγαίνει με τη Bianca Censori, την οποία παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022, πριν χωρίσει αυτόν τον μήνα. Αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του ράπερ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε μήνυση ότι προσέλαβε έναν ντετέκτιβ για να παρακολουθεί τη σύζυγό του, Bianca, και την οικογένεια Kardashian.

Πηγή: skai.gr

