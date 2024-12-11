Ελένη Καρακάση: Ένιωθα πως δεν μπορώ να είμαι λειτουργική

Δεν πέρασε εύκολα τα προηγούμενα χρόνια η Ελένη Καρακάση.

Η ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στο «Grand Hotel» ταλαιπωρήθηκε αρκετά με ένα πρόβλημα υγείας και πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές.

Η ίδια μίλησε για αυτό καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά» καθώς θέλει με τα λεγόμενά της να ευαισθητοποιήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορεί.

«Είχε πολύ πόνο, σωματικό πόνο που έφερνε και τον ψυχικό και μία αναστάτωση σε όλη τη ζωή μου. Το χειρότερο ήταν ότι ένιωθα πως δεν μπορώ να είμαι λειτουργική» είπε αρχικά η Ελένη Καρακάση και συνέχισε:

«Αυτή τη φράση ότι «πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πόνο» μου την είπαν πολλές φορές και μου χτύπαγε πάρα πολύ άσχημα. Μου το είπαν και γιατροί και ασθενείς και γυναίκες, που μου έλεγαν: κι εμείς περάσαμε την κλιμακτήριο και χωρίς φάρμακα ήμασταν δυνατές και το αντιμετωπίσαμε.

Πέρα από το ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ έχω πια μία – ας την πούμε – ασθένεια που λέγεται ινομυαλγία. Δεν δέχομαι και να περνάω τη ζωή μου με πόνο, όταν μπορώ να μην τον έχω τον πόνο. Έψαχνα τη λύση, πήγαινα στους γιατρούς και έκλαιγα. Εγώ το λέω και θα το λέω και γενικά τα συζητάω τα προβλήματα γιατί και έναν άνθρωπο να ευαισθητοποιήσεις είναι σημαντικό».

