Είναι αυτή η Μισέλ Ομπάμα; - Η τεράστια απώλεια βάρους…

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το backstage υλικό που δημοσίευσε η Μισέλ Ομπάμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τη φωτογράφιση με τη διάσημη Annie Leibovitz. Ο λόγος; Η τεράστια απώλεια βάρους, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ότι αλλαγή στη σιλουέτα της έγινε με τη βοήθεια φαρμάκων.

Η 61χρονη Μισέλ δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτογράφιση, ποζάροντας με ένα σκούρο γκρι μπλουζάκι και τζιν. Η εικόνα της είναι τελείως διαφορετική, σε σχέση με όσα μας έχει συνηθίσει κατά την περίοδο που ήταν ένοικος του Λευκού Οίκου. Είναι πιο απλή, πιο προσιτή και πολύ πιο χαλαρή κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον φακό.

«Η Annie Leibovitz πάντα ήξερε ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από το να αποτυπώσει μια στιγμή – μπορεί να πει μια ιστορία. Το βιβλίο της ‘’Women’’ έκανε ακριβώς αυτό, διευρύνοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις γυναίκες και τις ζωές που ζουν μέσα από τον φακό της.

Ήταν τιμή μου να με φωτογραφήσει για τη νέα έκδοση, αποτυπώνοντας τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες εμφανίζονται σήμερα. Ελπίζω να βρείτε τόση έμπνευση όσο εγώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram η 61χρονη πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Michelle Obama accused of taking Ozempic after showing off skinnier figure in new photo shoot https://t.co/YJxaqO2llJ pic.twitter.com/XfgrX4Ihxk — New York Post (@nypost) November 25, 2025

Ωστόσο, εκτός από το casual look, η ξαφνική αλλαγή στη σιλουέτα της Mισέλ πυροδότησε έντονη φημολογία ότι έκανε χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος, τα οποία χρησιμοποιούνται από πολλούς διάσημους για γρήγορη απώλεια βάρους, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι τα περί… δίαιτας και γυμναστικής είναι ψέματα.

Πηγή: skai.gr

