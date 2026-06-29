Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε τρία στελέχη της εταιρείας "Αττικες Διαδρομές", για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο, λογω της σφοδρής κακοκαιρίας «Ελπίδα».

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους τρεις κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος, στους οποίους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύνομου βίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Αντιθέτως, αθώωθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας "Αττικες Διαδρομές" και δύο στελέχη της εταιρείας "Αττική Οδός".

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστουν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πραξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχαίας αρμόδιο για την Αττική.

Πηγή: skai.gr

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