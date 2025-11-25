Λογαριασμός
Μπιγιονσέ: Η εκρηκτική της εμφάνιση στο Grand Prix της Formula 1 (video)

Η 44χρονη τραγουδίστρια «μαγνήτισε» τα βλέμματα με το «look» της και το τολμηρό ντεκολτέ τόσο στην πίστα του Grand Prix όσο και στο πάρτι της Ferrari

Μπιγιονσέ

Το «παρών» στο Grand Prix της Formula 1, στο Λας Βέγκας, έδωσε η διάσημη καλλιτέχνιδα, Μπιγιονσέ, λαμβάνοντας αποθεωτικά σχόλια για την εμφάνισή της. 

Η 44χρονη τραγουδίστρια «μαγνήτισε» τα βλέμματα με το «look» της και το τολμηρό ντεκολτέ τόσο στην πίστα του Grand Prix όσο και στο πάρτι της Ferrari.

Η Μπιγιονσέ και ο σύζυγός της, Jay-Z, έκαναν θεαματική είσοδο στην πίστα έχοντας και θερμό εναγκαλισμό με τον Λιούις Χάμιλτον. O διάσημος οδηγός δεν παρέλειψε, μάλιστα, να δώσει στο ζευγάρι μια… γεύση από τις ικανότητές του και τις υψηλές ταχύτητες.

«Η Μπιγιονσέ με έκανε μόνη της τεράστια οπαδό της F1», έγραψε ένας από τους σχολιαστές. «Μαμά, μαμά, μαμά», σχολίασε ένας δεύτερος. «Ναι! Η βασίλισσά μου είναι οπαδός της Ferrari!!», πρόσθεσε ένας τρίτος.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FORMULA 1® (@f1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FORMULA 1® (@f1)

