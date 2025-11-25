Μπιγιονσέ: Η εκρηκτική της εμφάνιση στο Grand Prix της Formula 1 (video)

Το «παρών» στο Grand Prix της Formula 1, στο Λας Βέγκας, έδωσε η διάσημη καλλιτέχνιδα, Μπιγιονσέ, λαμβάνοντας αποθεωτικά σχόλια για την εμφάνισή της.

Η 44χρονη τραγουδίστρια «μαγνήτισε» τα βλέμματα με το «look» της και το τολμηρό ντεκολτέ τόσο στην πίστα του Grand Prix όσο και στο πάρτι της Ferrari.

Beyonce branded ‘unrecognizable’ as she wears tight leather Ferrari jumpsuit while attending the Formula One in Las Vegas.



🎥: HollywoodHunter007 pic.twitter.com/TFBJaY16Ri — Oli London (@OliLondonTV) November 24, 2025

Η Μπιγιονσέ και ο σύζυγός της, Jay-Z, έκαναν θεαματική είσοδο στην πίστα έχοντας και θερμό εναγκαλισμό με τον Λιούις Χάμιλτον. O διάσημος οδηγός δεν παρέλειψε, μάλιστα, να δώσει στο ζευγάρι μια… γεύση από τις ικανότητές του και τις υψηλές ταχύτητες.

«Η Μπιγιονσέ με έκανε μόνη της τεράστια οπαδό της F1», έγραψε ένας από τους σχολιαστές. «Μαμά, μαμά, μαμά», σχολίασε ένας δεύτερος. «Ναι! Η βασίλισσά μου είναι οπαδός της Ferrari!!», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Πηγή: skai.gr

