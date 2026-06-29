Σημαντικές καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί το πρωί της Δευτέρας στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου από το ύψος της Ελευσίνας προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποίησης βαρέως οχήματος νωρίτερα.

Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα επίσης στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τον Ασπρόπυργο, καθοδικό ρεύμα της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Παραλιακή και σε μήκος 14 χιλιομέτρων λόγω τροχαίων συμβάντων, και στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Γέφυρα της Αχαρνών.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφ. Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής, στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας.

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Πηγή: skai.gr

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