Ο Μπαράκ Ομπάμα για τον γάμο του με τη Μισέλ: Ήμασταν σε βαθύ χάσμα για πάνω από 8 χρόνια

Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε ότι προσπαθεί να «βγει από το αδιέξοδο» με τη σύζυγό του Μισέλ, μετά από δύο θητείες στον Λευκό Οίκο κατά τις οποίες η πολιτική του καριέρα κυριάρχησε στην οικογενειακή τους ζωή. Μάλιστα, ο Μπαράκ Ομπάμα παραδέχθηκε ότι ήταν «σε βαθύ χάσμα» με τη γυναίκα του μετά τη λήξη των δύο θητειών του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε συνέντευξη στον ιστορικό Ντέιβιντ Ολουσόγκα στο «The O2 Arena» του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδείας του, και ρωτήθηκε τι έκανε τα τελευταία χρόνια. «Προσπαθούσα να βγω από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμουν με τη Μισέλ. Τώρα είμαι σε σχετικά σταθερή βάση», αποκάλυψε ο ίδιος.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κάνει παρόμοιες δηλώσεις το τελευταίο διάστημα, εν μέσω πολλών δημοσιευμάτων στον διεθνή Τύπο ότι η σχέση του πρώην προεδρικού ζεύγους βρισκόταν σε κρίση. Ο Μπαράκ αστειεύτηκε ότι από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα, πέρασε μεγάλο μέρος του χρόνου του προσπαθώντας να ηρεμήσει τη σύζυγό του, κάτι που χαρακτήρισε ως «δύσκολο».

«Πέρασα πάνω από οκτώ χρόνια προσπαθώντας να βγω από το αδιέξοδο με τη Μισέλ», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στην Πενσυλβάνια. «Ήταν δύσκολο, αλλά νιώθω ότι κάνω πρόοδο. Αυτή τη στιγμή, σχεδόν έχω φτάσει στο σημείο ισορροπίας».

Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο σούπερ γιοτ αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων του φίλου τους Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ωστόσο, έφτασαν ξεχωριστά, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν την 61χρονη Μισέλ να επιβιβάζεται μόνη της στο πολυτελές σκάφος, μέσω μιας λέμβου, πριν από τον σύζυγό της.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί από τότε που έδωσαν μια εκπληκτική κοινή συνέντευξη στο podcast της Μισέλ τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια της οποίας, τελικά, μίλησαν για την κρίση στον γάμο τους. Η πρώην Πρώτη Κυρία είχε δηλώσει ότι είναι ωραίο να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον σύζυγό της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όταν δεν είμαστε μαζί, οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουμε χωρίσει».

Στη συνέχεια, η Μισέλ έκανε μια παραδοχή για τη σχέση της με τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι παντρεμένη σχεδόν 33 χρόνια. «Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή στον γάμο μας που σκέφτηκα να αφήσω τον Μπαράκ», είπε με πάθος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Περάσαμε, όμως, και πολλές ευχάριστες στιγμές, ζήσαμε πολλές περιπέτειες και έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος χάρη στον άντρα με τον οποίο είμαι παντρεμένη».

Οι Ομπάμα είναι παντρεμένοι εδώ και σχεδόν 33 χρόνια και έχουν δύο κόρες, τη Μάλια, 27 ετών, και τη Σάσα, 24 ετών. Οι φήμες σχετικά με τη σχέση των Ομπάμα ξεκίνησαν όταν η Μισέλ δεν παρευρέθηκε σε αρκετές σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και η κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.