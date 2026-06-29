Το Ιράν επιμένει ότι δεν μπορεί να υπάρξει τελική και διαρκής συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, την ώρα που οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις εξακολουθούν να δοκιμάζουν το εύθραυστο αμερικανοϊρανικό μνημόνιο κατανόησης που έχει στόχο να οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη θέτει ευθέως το ζήτημα της ισραηλινής παρουσίας στον Λίβανο ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τον τερματισμό της κατοχής δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή.

«Η αποχώρηση των κατακτητών από όλες τις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας τελικής και διαρκούς συμφωνίας με στόχο την εγκαθίδρυση περιφερειακής σταθερότητας», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Μπαγκάι υπογράμμισε επίσης ότι το Ιράν επιμένει στην πλήρη εφαρμογή της πρώτης ρήτρας του μνημονίου, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Το πρώτο άρθρο του μνημονίου κατανόησης, που υπογράφηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ζητεί «τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι «η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Ωστόσο, δεν προβλέπεται ρητά η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο - ένα ζήτημα που η Τεχεράνη επιχειρεί πλέον να αναδείξει σε βασικό όρο της συμφωνίας.

Την Κυριακή, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι στόχος της Τεχεράνης είναι «να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο, να καταστεί δυνατή η επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους, να τερματιστεί η κατοχή και να διασφαλιστεί η αποχώρηση του σιωνιστικού καθεστώτος από το λιβανικό έδαφος».

«Επιδιώκουμε το ζήτημα αυτό με αποφασιστικότητα», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ στον Ναμπίχ Μπέρι, πρόεδρο του κοινοβουλίου του Λιβάνου και ανώτατο σιίτη αξιωματούχο της χώρας.

Το αδιέξοδο επί του πεδίου

Το Ισραήλ έχει αρνηθεί σταθερά να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο, επικαλούμενο τη συνεχιζόμενη απειλή που συνιστά η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ για τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε μια διαδικασία βάσει της οποίας ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο ζωνών στον νότιο Λίβανο.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο λιβανικός στρατός δεν έχει καταφέρει να υποχρεώσει τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί ή να αποσύρει τους μαχητές της από τον νότιο Λίβανο, διατηρώντας ανοιχτό ένα από τα πιο δύσκολα μέτωπα της υπό διαμόρφωση συμφωνίας.



Πηγή: skai.gr

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