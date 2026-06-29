Δολοφονία στην Καλλιθέα: Στην Ευελπίδων οι 7 νεαροί συλληφθέντες για το επεισόδιο με θύμα τον 15χρονο

Λίγο πριν τις 9 το πρωί της Δευτέρας μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ανηλίκου στην Καλλιθέα, η οποία εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

​Για το αιματηρό επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο, που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα. Από τους 7 συλληφθέντες που οδηγούνται στον εισαγγελέα, ο ένας είναι ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, ενώ ένας ακόμη νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Παράλληλα, κατηγορούνται επιπλέον 18 γονείς ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ τριών ομάδων νεαρών, οι οποίοι επιτέθηκαν εκατέρωθεν με μαχαίρια, ράβδους και πέτρες. Το κίνητρο της φονικής καταδίωξης σχετίζεται με προγενέστερες διαφορές και οπαδικές αντιπαλότητες.

Δείτε το βίντεο του Orange Press:

Πηγή: skai.gr

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