Ebury: Το δολάριο ενισχύεται ξανά, καθώς οι αγορές μετοχών κλυδωνίζονται

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Η υποχώρηση της διάθεσης για ρίσκο στις διεθνείς αγορές την περασμένη εβδομάδα οδήγησε γενικά σε πτώση των αγορών μετοχών διεθνώς, με επικεφαλής τους μεγάλους κερδισμένους των τελευταίων ετών, δηλαδή τις εταιρείες τεχνολογίας. Αυτό έδωσε στους επενδυτές στο συνάλλαγμα ακόμη μία αφορμή να στραφούν σε νομίσματα ασφαλούς καταφυγίου, με το δολάριο να ηγείται και το ελβετικό φράγκο να ακολουθεί από κοντά. Οι κινήσεις, ωστόσο, ήταν γενικά περιορισμένες.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να καταγράφουν απότομη πτώση, καθώς οι ανησυχίες για ελλείψεις αντιστρέφονται και η αγορά άμεσης παράδοσης δείχνει να κατακλύζεται από προσφορά πετρελαίου. Οι αμοιβαίες παραβιάσεις της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν συμβάλλουν πολύ στη στήριξη των τιμών, παρότι φαίνεται να υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών ως προς το τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές δείχνουν πρόθυμοι να κοιτάξουν πέρα από την «άτακτη» έκβαση του πολέμου.

Τα μακροοικονομικά στοιχεία περνούν στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα. Στις ΗΠΑ, αυτή είναι η εβδομάδα της αγοράς εργασίας: θα ανακοινωθούν διαδοχικά αρκετοί βασικοί δείκτες, με κορύφωση την έκθεση για την απασχόληση του Ιουνίου την Πέμπτη. Οι αγορές αναμένουν μια μέτρια επιβράδυνση σε σχέση με τον ιδιαίτερα ισχυρό ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας των τελευταίων τριών μηνών, σε επίπεδο που εξακολουθεί πάντως να συνάδει με ισχυρή αγορά εργασίας. Στην Ευρωζώνη, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου θα ανακοινωθούν την Τετάρτη. Η πρώτη θετική επίδραση από τη μείωση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να αρχίσει να αποτυπώνεται τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό δείκτη. Όσο για το Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην επιλογή του επικείμενου Πρωθυπουργού Andy Burnham για το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογηθεί η ισχύς της δέσμευσής του στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Στερλίνα

Η στερλίνα συνεχίζει να κινείται καλά έναντι των άλλων ευρωπαϊκών νομισμάτων, κάτι που υποδηλώνει ότι προς το παρόν οι αγορές λαμβάνουν στα σοβαρά τη διακηρυγμένη προσήλωση του Andy Burnham στους δημοσιονομικούς κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν επιβάλλουν κάποιο δημοσιονομικό ασφάλιστρο κινδύνου στη στερλίνα. Παρότι το ημερολόγιο των στοιχείων είναι σχετικά ελαφρύ, η εβδομάδα αυτή αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ αυτής της παραδοχής. Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές εμφανίζονται υπερβολικά επιεικείς και δεν αποτιμούν επαρκώς τις πιέσεις από την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών για αύξηση των δαπανών, είτε αυτό γίνει εις βάρος ακόμη υψηλότερης φορολόγησης των επιχειρήσεων είτε μέσω αυξημένης έκδοσης κρατικών ομολόγων. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε περιορισμένα περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση της στερλίνας έναντι του ευρώ.

Ευρώ

Οι δείκτες PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα τον Ιούνιο ανέκαμψαν σε επίπεδα που τελευταία συνάδουν με ήπια ανάπτυξη, με ετήσια αντιστοιχία γύρω στο 1%. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι ο συνδυασμός χαμηλότερων τιμών ενέργειας και της αργής διάχυσης του γερμανικού πακέτου στήριξης της περασμένης χρονιάς μπορεί να ωθήσει αυτούς τους δείκτες ελαφρώς υψηλότερα, αν και αυτό προς το παρόν δύσκολα διακρίνεται στα στοιχεία. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτής της εβδομάδας θα πρέπει να προσφέρουν κάποια ανακούφιση στην ΕΚΤ, αλλά ίσως ακόμη σημαντικότερες για τις αγορές να είναι οι πολυάριθμες ομιλίες και παρεμβάσεις της στο ετήσιο forum της στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Δολάριο ΗΠΑ

Μια σειρά θετικών εκπλήξεων στα στοιχεία την περασμένη εβδομάδα (από τους δείκτες PMI και το ΑΕΠ έως τις προσωπικές δαπάνες και τις παραγγελίες διαρκών αγαθών), υποδηλώνει ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να προχωρά δυναμικά, στηριζόμενη σε ισχυρές επενδύσεις, όχι όλες συνδεδεμένες με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η κρίσιμη δοκιμασία, ωστόσο, έρχεται αυτή την εβδομάδα με τη δημοσίευση των στοιχείων για την απασχόληση του Ιουνίου την Πέμπτη, πριν από την αργία της 4ης Ιουλίου. Τώρα που ο πρόεδρος Kevin Warsh έχει δεσμευθεί να περιορίσει σημαντικά τη ροή πληροφόρησης από τη Federal Reserve προς τις αγορές, βασικά στοιχεία όπως η έκθεση αυτής της εβδομάδας για την απασχόληση αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές.

Πηγή: skai.gr

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