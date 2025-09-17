Έγκυος ξανά η Cardi B

Η Cardi B και ο σύντροφός της, Stefon Diggs, περιμένουν παιδί, όπως αποκάλυψε, νωρίτερα σήμερα, η διάσημη ράπερ μιλώντας στο CBS Mornings.

Η καλλιτέχνης, επί της ουσίας επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.

Πρόκειται για το τέταρτο παιδί της, αλλά το πρώτο που θα αποκτήσει με τον αστέρα του NFL, με τον οποίο διατηρεί σχέση από τα τέλη του 2024.

Αν και οι δυο τους κρατούσαν χαμηλό προφίλ στην αρχή της σχέσης τους, έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μόλις τον Μάιο, παρακολουθώντας μαζί έναν αγώνα των Knicks.

Οι φήμες περί εγκυμοσύνης είχαν «φουντώσει» τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως όταν εθεάθη να περπατά προσεκτικά κρατώντας την κοιλιά της στο δικαστήριο για την αγωγή για επίθεση και σωματικές βλάβες.

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια διέψευδε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εγκυμοσύνη – μάλιστα, δεν δίστασε να πετάξει ακόμη και ένα στυλό προς το μέρος κάποιου που τη ρώτησε σχετικά.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έχει ήδη τρία παιδιά – δύο κόρες, τις Kulture και Blossom, καθώς και ένα γιο τον Wave,

Αν και δεν έχει ακόμη βγει το διαζύγιό της με τον Offset, η Cardi B φαίνεται πως έχει ολοκληρωτικά «γυρίσει σελίδα» στη ζωή της.

Πηγή: skai.gr

