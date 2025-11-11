H AEGEAN ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά και οργανικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε €1,43 δισ., αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο Όμιλος προσέφερε 16,0 εκατ. θέσεις και μετέφερε 13,2 εκατ. επιβάτες, 5% περισσότερους σε σχέση με την περσινή περίοδο, εκ των οποίων 7,7 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού και 5,5 εκατ. επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού.

Τα Κέρδη EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €356,6 εκατ., αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα €194,7 εκατ. αυξημένα κατά 14% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2024. Τα Κέρδη μετά από Φόρους για το εννεάμηνο ανήλθαν σε €148,0 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 12% σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά την επιβάρυνση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων από 1/1/2025, οι οποίες μείωσαν περαιτέρω τα δωρεάν ιστορικά δικαιώματα εκπομπών CO₂, αυξάνοντας την υποχρέωση αγοράς τους, καθώς και λόγω της χρήσης βιώσιμου καυσίμου SAF, με συνολική επιβάρυνση €32,0 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025. Παράλληλα, η εταιρεία επωφελήθηκε από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων, οι οποίες εξισορρόπησαν την ανωτέρω επίδραση.

Το Γ’ τρίμηνο η ΑΕGEAN προσέφερε 6,6 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, 5% περισσότερες από το Γ’ τρίμηνο του 2024 ενώ μετέφερε 5,6 εκατ. επιβάτες, 6% περισσότερους από το Γ΄ τρίμηνο του 2024. Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εσωτερικού κατέγραψε αύξηση 7%, ενώ η επιβατική κίνηση του δικτύου εξωτερικού σημείωσε αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 84,3%, οριακά ενισχυμένος πάρα τη χρήση περισσότερων αεροσκαφών του μεγαλύτερου σε θέσεις τύπου A321neo, που σταδιακά παραλαμβάνονται.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Γ’ τρίμηνο ανήλθε σε €647,1 εκατ., τα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €200,4 εκατ. ενισχυμένα κατά 10%, και η λειτουργική κερδοφορία EBIT ανήλθε σε €147,7 εκατ. αυξημένη κατά 8% αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Τα Κέρδη προ Φόρων του τρίμηνου και τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €128,7 εκατ. και σε €100,4 εκατ. αντίστοιχα με μικρή κάμψη 7%, παρά την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κυρίως λόγω της μερικής ανάκαμψης του δολαρίου κατά το Γ’ τρίμηνο, που επηρέασε τις αποτιμήσεις των μελλοντικών υποχρεώσεων από μισθώσεις των αεροσκαφών στον ισολογισμό του Ομίλου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €1.041,6 εκατ.[1] στις 30.09.2025.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το 2025 εξελίσσεται σε άλλη μια χρονιά ανάπτυξης και επιβεβαίωσης της δυναμικής της εταιρείας μας. Η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παραμένει ισχυρή, με αυξημένη συμμετοχή τόσο των Ελλήνων επιβατών όσο και των επισκεπτών της χώρας μας, ενώ η εμπιστοσύνη των επιβατών ενισχύεται από τις σταθερές επενδύσεις στο προϊόν και στις υπηρεσίες μας.

Για ακόμη μία φορά τα αποτελέσματα και οι δείκτες λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας είναι ιδιαίτερα θετικά για τα δεδομένα του κλάδου μας. Παράλληλα, η ιδιαίτερα επιτυχημένη και ισχυρή αποδοχή της πρόσφατης ομολογιακής έκδοσης από την επενδυτική αγορά ενισχύουν περαιτέρω την αναπτυξιακή μας δυναμική.

Οι προκλήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος που αντιμετωπίσαμε κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με καθυστερήσεις κυρίως λόγω των περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία στην χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, παραμένουν. Παράλληλα έχουμε συμπληρώσει δύο έτη με την επίδραση στα κόστη μας λόγω των προληπτικών ελέγχων στους κινητήρες GTF των νέων αεροσκαφών μας. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την Pratt & Whitney εκτιμούμε ότι ο κύκλος των ελέγχων θα διαρκέσει ακόμη 30 μήνες έως ότου ολοκληρωθεί. Σήμερα βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο του κύκλου διαχείρισης των ελέγχων, με 12 αεροσκάφη εκτός πτήσεων και αναμένουμε σταδιακή μείωση του αριθμού αυτού από το φθινόπωρο του 2026.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο περιορισμών, οι προσπάθειες των ανθρώπων μας, σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Για το Δ’ τρίμηνο του 2025, η AEGEAN προγραμματίζει να προσφέρει 4,9 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, αυξημένες κατά 9%, ενισχύοντας τη συχνότητα και τη χωρητικότητα σε δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και προσθέτοντας νέα δρομολόγια κυρίως στην Μέση Ανατολή.»

Κατά τη διάρκεια του 2025, η AEGEAN προχώρησε στην ενίσχυση του στόλου της με συνολικά έξι (6) νέα αεροσκάφη, πέντε (5) Airbus A320/321neo και ένα (1) νέο ATR 72-600. Δύο από τα αεροσκάφη αυτά, ένα A321 neo και ένα ATR72-600 χρηματοδοτήθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα.

Πηγή: skai.gr

