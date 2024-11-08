Η Dua Lipa ανεβάζει και πάλι τη θερμοκρασία στα ύψη με την εμφάνισή της. Σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, η καλλιτέχνιδα αναστάτωσε τους θαυμαστές της λίγο πριν φύγει για Σιγκαπούρη.

Η Dua Lipa έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy, δίνει sold out συναυλίες, ενώ το περιοδικό «Time» τη συμπεριέλαβε στη λίστα των 100 ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο το 2024.

Στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί για το τελευταίο της άλμπουμ «Radical Optimism», η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Σιγκαπούρη και μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες με τους followers της στα social media. Η ίδια φορά ένα μαύρο κορμάκι και διχτυωτό καλσόν. «Σε ευχαριστώ Σιγκαπούρη. Δύο νύχτες ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόμουν», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

