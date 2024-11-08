Η Rihanna δημοσίευσε και πάλι ένα προκλητικό βίντεο στο Instagram. Η 36χρονη καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε με φούξια εσώρουχα από τη σειρά «Savage X Fenty», ενώ ήταν ξαπλωμένη μπρούμυτα σε ένα κρεβάτι. «Ο τέλειος συνδυασμός: Butta Drop», έγραψε η Rihanna στην ανάρτησή της.

Στο βίντεο βλέπουμε μια γυναίκα να αλείφει με κρέμα τα οπίσθιά της και τη Rihanna να το απολαμβάνει. Όλα είναι θέμα μάρκετινγκ για την ίδια και το γνωρίζει καλά αυτό το «παιχνίδι». Τον τελευταίο καιρό οι θαυμαστές της βλέπουν συχνά-πυκνά την τραγουδίστρια να ποζάρει με σέξι εσώρουχα, προκειμένου να λανσάρει τα νέα σχέδια από τη συλλογή της. Στο κόλπο μπήκαν πρόσφατα και τα παιδιά της.

Τα νέα σετ κυκλοφορούν σε διάφορα χρώματα όπως μοβ, καφέ, μαύρο, σκούρο μπλε, γαλάζιο, πράσινο, μεταξύ άλλων, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Αυτό αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης προωθητικής ενέργειας για τη σειρά «Lavish Lace» που περιλαμβάνει και άλλα μοντέλα.

Η μητέρα δύο παιδιών φαίνεται να έχει κάνει ένα διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις του πολυαναμενόμενου ένατου στούντιο άλμπουμ της, το οποίο διαφημίζει εδώ και μήνες. Ένας από τους λόγους που η ηχογράφηση άργησε τόσο πολύ είναι ότι η Rihanna ήθελε να συνεργαστεί με ένα πλήθος διαφορετικών μουσικών καλλιτεχνών που της αρέσουν και σέβεται, συμπεριλαμβανομένης της Ayra Starr.

