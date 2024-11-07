Ο Ντάνιελ Κρεγκ αποκάλυψε ότι δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ στη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς.

Ο Κρεγκ ενσάρκωσε για πρώτη φορά τον ρόλο του εμβληματικού μυστικού πράκτορα στην ταινία «Casino Royale» του 2006, πρωταγωνιστώντας σε πολλές ταινίες προτού σκοτωθεί στο «No Time To Die» του 2021, με συμπρωταγωνιστή τον Ράμι Μάλεκ και συμπρωταγωνίστριες τις Άνα ντε Άρμας και Λία Σεϊντού.

Πέρυσι, ο παραγωγός της κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ, Γκρεγκ Γουίλσον επιβεβαίωσε ότι ενώ θα κυκλοφορήσει μια νέα ταινία, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. «Θα χρειαστεί λίγος χρόνος ξέρετε, είναι μια εντελώς νέα επανεφεύρεση. Οπότε θα πάρει λίγο χρόνο» πρόσθεσε η παραγωγός Μπάρμπαρα Μπρόκολι. «Υπάρχει ένας μεγάλος, μεγάλος δρόμος μπροστά για να τον εφεύρουμε εκ νέου για το επόμενο κεφάλαιο και δεν έχουμε καν ξεκινήσει με αυτό» διευκρίνισε.

Daniel Craig really isn't interested in who takes on the mantle of 007 https://t.co/qxkRDtCKeN — NME (@NME) November 7, 2024

Οι δηλώσεις δεν εμπόδισαν τους θαυμαστές να κάνουν εικασίες για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, δεν θα είναι νέος ηθοποιός, επειδή ο Μποντ είναι βετεράνος. «Δεν είναι κάποιο παιδί από το γυμνάσιο που μπορείς να φέρεις και να ξεκινήσει. Γι' αυτό ο ρόλος είναι για τριαντάχρονο».

Πάντως, ο Ντάνιελ Κρεγκ επιβεβαίωσε ότι πραγματικά δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα τον διαδεχθεί ως 007. Σε ερώτηση του Variety «Ποιος θα ήθελες να δεις να υποδύεται τον Τζέιμς Μποντ;», ο Ντάνιελ Κρεγκ απάντησε: «Δεν με νοιάζει».

Το 2022, ο συμπρωταγωνιστής του στις ταινίες «Spectre» και «Glass Onion: A Knives Out Mystery», Ντέιβ Μπατίστα είπε ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι πιο «διασκεδαστικός» και «ευτυχισμένος» από τότε που αποχώρησε από το franchise του Τζέιμς Μποντ. «Μπορούσες να αισθανθείς ότι ήταν υπό μεγάλη πίεση. Δεν φαινόταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στην ταινία Τζέιμς Μποντ, αλλά στο "Glass Onion", ήταν το εντελώς αντίθετο» εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.