Πριν γίνει η Dita Von Teese που γνωρίζουμε, υπήρχε η Heather Renée Sweet, ένα κορίτσι από το Μίσιγκαν που μεγάλωσε μαγεμένο από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ. Η μικρή Heather ξόδευε ώρες βλέποντας παλιές ταινίες και μιμούμενη τη λάμψη της Rita Hayworth και της Betty Grable.

Μεγαλώνοντας, άρχισε να συλλέγει vintage ρούχα και κορσέδες, ενώ εργάστηκε σε μπουτίκ εσωρούχων. Εκεί ανακάλυψε τη γοητεία του old-school glamour, ένα πάθος που θα γίνει η καρδιά της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Όταν μπήκε στη σκηνή του burlesque στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η Heather έγινε Dita. Και η Dita έγινε… θρύλος.

«Μόλις είχα δει μια ταινία με πρωταγωνίστρια τη Γερμανίδα ηθοποιό Dita Parlo και σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το μικρό της όνομα. Λίγα χρόνια αργότερα, το Playboy μου είπε ότι χρειαζόμουν ένα επώνυμο. Έψαξα στον τηλεφωνικό κατάλογο και διάλεξα το Von Treese. Υπήρχε ένα τυπογραφικό λάθος στο περιοδικό και το επώνυμο εμφανίστηκε ως Von Teese. Τους τηλεφώνησα και μου είπαν ότι θα το διορθώσουν τον επόμενο μήνα, αλλά δεν το έκαναν ποτέ», ανέφερε η ίδια σε συνέντευξή της στους «Sunday Times».

Σε μια εποχή όπου ο αισθησιασμός ήταν συνώνυμο της υπερβολής, η Dita Von Teese επέστρεψε στις ρίζες του -στη θεατρικότητα, στο παιχνίδι της φαντασίας, στη σαγήνη που υπονοεί χωρίς να αποκαλύπτει.

Με παραστάσεις που έμοιαζαν περισσότερο με θεατρικά δρώμενα παρά με χορό, η ίδια μετέτρεψε το burlesque σε μια σκηνική εμπειρία υψηλής αισθητικής. Το εμβληματικό της «Martini Glass Show», όπου λούζεται μέσα σε ένα τεράστιο ποτήρι μαρτίνι, έγινε εικόνα-σύμβολο του σύγχρονου burlesque και αντικείμενο μίμησης σε όλο τον κόσμο. «Το burlesque δεν είναι για το γυμνό. Είναι για τη φαντασία», εξηγεί. «Πρόκειται για την ικανότητα να ελέγχεις τη ματιά που στρέφεται πάνω σου». Η καλλιτέχνιδα θα παρουσιάσει τη νέα της παράσταση, «Nocturnelle», στη Σκωτία, το επόμενο έτος.

(Δείτε το βίντεο πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Και είναι αλήθεια ότι η Dita Von Teese είναι ένα έργο τέχνης εν κινήσει. Με το πορσελάνινο δέρμα, τα κατακόκκινα χείλη και τα μαύρα κύματα στα μαλλιά, μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από σελίδα pin-up ημερολογίου του 1950. Κι όμως είναι πιο σύγχρονη από ποτέ.

Συνεργάστηκε με Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Christian Louboutin και Moschino, ενώ οι εμφανίσεις της στα fashion weeks αποτελούν πάντα ένα από τα highlights. Η ίδια σχεδίασε και τη δική της συλλογή εσωρούχων, Dita Von Teese Lingerie, δίνοντας στις γυναίκες την ευκαιρία να αγκαλιάσουν τη θηλυκότητά τους με τρόπο εκλεπτυσμένο και αισθησιακό. «Δεν ντύνομαι για να εντυπωσιάσω τους άλλους. Ντύνομαι για να αισθάνομαι όμορφη εγώ η ίδια», έχει πει σε πολλές συνεντεύξεις της.

Το 2005, η Dita παντρεύτηκε τον ροκ σταρ Marilyn Manson. Ωστόσο, ο γάμος διήρκεσε λίγο, ενώ είχε αποκαλύψει ότι τον εγκατέλειψε εξαιτίας της απιστίας του και της κατάχρησης ναρκωτικών. Μετά το διαζύγιό τους, η Dita επέστρεψε πιο δυνατή από ποτέ, αποδεικνύοντας πως η πραγματική της αγάπη ήταν πάντα η τέχνη της. Πέρα από το burlesque, έχει γράψει βιβλία όπως το «Your Beauty Mark» και «Burlesque and the Art of the Teese», μέσα από τα οποία μοιράζεται τα μυστικά της για στυλ, αυτοπεποίθηση και προσωπική έκφραση.

Σήμερα, η Dita Von Teese συνεχίζει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, φέρνοντας στη σκηνή την υπόσχεση ενός παλιού, σχεδόν ξεχασμένου ονείρου: ότι η ομορφιά είναι διαχρονική και ο αισθησιασμός μπορεί να είναι τέχνη.

