Χάιντι Κλουμ: Είναι η «βασίλισσα» του Halloween - Οι καταπληκτικές μεταμφιέσεις της (video-φωτό)

Το μοντέλο προτιμά να είναι τρομακτική και άσχημη παρά σέξι στο Halloween και το καταφέρνει με επιτυχία. Δείτε τις μεταμφιέσεις της και πάρτε ιδέες... 

Χάιντι Κλουμ

Αν υπάρχει μια στιγμή μέσα στη χρονιά, όπου η Χάιντι Κλουμ λάμπει περισσότερο από κάθε άλλη, αυτή δεν είναι η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι ή το φινάλε του γερμανικού «Next Top Model». Είναι η νύχτα του Halloween

Γιατί τότε, η Γερμανίδα σταρ δεν φορά απλώς μια στολή αλλά «μεταμορφώνεται». Και κάθε φορά, ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει με αγωνία να δει ποιο φαντασμαγορικό δημιούργημα θα αποκαλυφθεί στο κόκκινο χαλί του ετήσιου πάρτι της στη Νέα Υόρκη.

Χάιντι Κλουμ

Ξεκινώντας τη δεκαετία του ’90 ως μοντέλο της Victoria’s Secret, η Χάιντι Κλουμ γρήγορα κατάλαβε ότι η εικόνα είναι δύναμη. Όμως εκεί που οι περισσότερες σταρ επιλέγουν λάμψη, η Κλουμ επέλεξε μεταμόρφωση. Το πρώτο της μεγάλο Halloween πάρτι το 2000 την καθιέρωσε ως την πιο αφοσιωμένη «μασκαρά» της showbiz. Μια γυναίκα που δεν αρκείται σε μια μάσκα, αλλά δημιουργεί ολοκληρωμένους χαρακτήρες, με τη βοήθεια επαγγελματιών μακιγιέρ, ειδικών εφέ και σχεδιαστών κοστουμιών του Χόλιγουντ. 

Χάιντι Κλουμ

Το πρώτο κοστούμι της δεν έκανε τη διαφορά. Το διάσημο μοντέλο φόρεσε μια μαύρη περούκα και ένα δερμάτινο φόρεμα, μια αναφορά στη γενέτειρά της, τη Γερμανία. Έκανε μόνη της το μαλλί και το μακιγιάζ της. Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν απλό και, όπως η ίδια η Κλουμ παραδέχτηκε στο «The Tonight Show» τον Αύγουστο, «βαρετό». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η χρονιά που έγινε... σκουλήκι

Ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή της ήταν το 2022, όταν εμφανίστηκε ως… γιγάντιο σκουλήκι. Κυριολεκτικά. Μια τεράστια κατασκευή από latex που κάλυπτε ολόκληρο το σώμα της, αφήνοντας μόνο τα μάτια της να διακρίνονται. Η ίδια δεν δίστασε να κυλιστεί στο κόκκινο χαλί, προκαλώντας ενθουσιασμό και τρόμο μαζί. «Το Halloween είναι η ευκαιρία μου να γίνω κάποιος άλλος — ή κάτι άλλο», είχε πει γελώντας.

Χάιντι Κλουμ

Το 2023 έγινε παγώνι, σε συνεργασία με ακροβάτες του Cirque du Soleil, ενώ το 2024 ξεπέρασε κάθε φαντασία μεταμορφώνοντάς τον εαυτό της σε… E.T., τον θρυλικό εξωγήινο της ταινίας του Σπίλμπεργκ. Το αποτέλεσμα; Ένα κοστούμι που χρειάστηκε μήνες δουλειάς, 30 ειδικούς και ατελείωτες ώρες μακιγιάζ. 

Χάιντι Κλουμ

Το Χόλιγουντ περιμένει το «Heidiween»  

Η γιορτή της έχει γίνει πλέον θεσμός. Το «Heidiween», όπως το αποκαλούν τα αμερικανικά μέσα, είναι το event, όπου κάθε σταρ προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του σε δημιουργικότητα.

Χάιντι Κλουμ

Χάιντι Κλουμ

Οι πιο γνωστοί σχεδιαστές, influencers και ηθοποιοί δίνουν το «παρών» σε ένα σκηνικό που θυμίζει κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Κι όμως, το ενδιαφέρον στρέφεται πάντα στην ίδια τη διοργανώτρια. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα παρουσιάσει και ακριβώς γι’ αυτό κάθε εμφάνισή της γίνεται «viral» μέσα σε λίγα λεπτά.

Ωστόσο, πίσω από τις περίτεχνες στολές της και το λαμπερό χαμόγελο, κρύβεται μια απλή αλλά δυνατή ιδέα: η ανάγκη για δημιουργική ελευθερία. Η Χάιντι Κλουμ δεν «ντύνεται» για να εντυπωσιάσει, αλλά για να εκφραστεί. Με κάθε μεταμόρφωση, δηλώνει πως η μόδα, το μακιγιάζ και η τέχνη των ειδικών εφέ μπορούν να συνυπάρξουν σε μια νέα μορφή καλλιτεχνικής αφήγησης. «Το Halloween είναι η μέρα που επιτρέπεται να είσαι αλλόκοτος, υπερβολικός, διαφορετικός», δηλώνει συχνά. «Κι εγώ το λατρεύω αυτό».

Η επόμενη μέρα της βασίλισσας

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της, η Κλουμ έχει ήδη αποφασίσει τι θα φορέσει το 2026. Κανείς δεν γνωρίζει τι ετοιμάζει, αλλά όλοι ξέρουν ένα πράγμα: θα είναι τεράστιο.

Σε μια εποχή όπου η εικόνα ανακυκλώνεται πιο γρήγορα από ποτέ, η Χάιντι Κλουμ παραμένει αυθεντική, ακούραστη και απίστευτα δημιουργική. Με κάθε της μεταμόρφωση, μας υπενθυμίζει ότι η φαντασία -όταν συνδυάζεται με πάθος και τόλμη- μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και τη νύχτα του τρόμου σε μια γιορτή τέχνης.

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

